Демисексуален, ловец на духове, тираджия и силиконки в новия Биг Брадър

Новият сезон на Биг Брадър 2025 започна снощИ. Пълен е с доза ексцентричност, а стартовият лайв донесе първите изненади още с влизането на обитателите. Общо 15 човека попаднаха в най-известната къща на България, за да се излагат здраво в следващите три месеца.

Първа прекрачи прага Мина от Пазарджик. Млада, с уверено излъчване и диплома за фармацевт. От представянето й става ясно, че „може да ти изрецитира химическите елементи на Менделеевата таблица, докато си пие кафето“. И макар визията й да не остава незабелязана, продуцентите подчертаха, че „не формите й са най-силното й оръжие – а мозъкът й, който реже по-остро от хирургически скалпел“.

На живо Мина разкри нещо още по-лично – била е напълно естествена, но след изневери от бившия си със „силиконки“, решила да промени себе си. „Каза, че ме харесва такова, каквото съм. А след това си лягаше с други. Сега да видим дали пак ще предпочетете фалшивото“, сподели тя с ледено спокойствие.

Вторият участник също не оставя публиката безмълвна – Цецо от София, облечен в рокля със сребристи шипове, на високи токове и с артистичен грим, разби всички клишета. Представи се като демисексуален (!). "Това е човек, за когото любовта не е въпрос на пол, а на душа", обясни той. „Аз се влюбвам в сърцето. Полът не ме интересува. И да, обичам да се гушкам“, каза той, докато премина по червения килим. Но дали ще бъде гушкан или под мушка в Къщата, остава да видим.

След него сде появи и тираджия от Видин, който пее сръбско, бил звезда в тик-ток, фен е на Тодор Живков, не харесва джендърите и еврото.

Първите реакции в социалните мрежи не закъсняха – зрителите са разделени между възторг и пълно недоумение. Един е сигурно – Биг Брадър се завърна, и то без капка цензура, отбелязват от Флагман.

ВИЖТЕ ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ:

Това е Мина от Пазарджик

Цецо е един от най-странните участници, влизали досега в риалити формат

Това е Калин. Той се представи като тираджия, който не псува

Михаела от Варна твърди, че може да цепи дърва и била мъжемелачка

Това е Иван. Той не страда от липса на дамско внимание и обича… любовта. Израстнал е без контрол, но е готов да се подчини на Big Brother. Роден е в затвора, не познава баща си, диджей е

Сияна от Пловдив влиза в Къщата...за да си намери богат мъж

Цветелина е счетоводител, считана е за Черната вдовица, защото двамата й бивши мъже са починали. В момента има 70-годишен богат приятел, с когото пътува и 60-годишен страстен любовник, с когото се любува

Стефан е напуснал армията, за да влезе в къщата на Биг Брадър. Определено направи впечатление, че има самочувствие

Това е Стефани - селски татуис от Северозапада. Тя призна, че влиза в Къщата, за да стане известна и да си отвори студио в София

Давид е 10-ият участник. От едната страна на живота му стои желанието да има малко мускули, а от друга - много пари

Ебру Мустафа от Несебър твърди, че е носителка на короната "Лице на Бургас 2025"

Мути е силно религиозен, бил надзирател в затвор в Германия. Той е човек, който обича личното си пространство… толкова, че ако жена се опита да го пипне, той мигновено се превръща в невидим супергерой. Личният му балон е свещен, а границите му – легендарни

Елена се самообяви за Кралицата на Люлин. Според мнозина изглежда най-нормално от всички

Лена разбира от автомобили, работи в автосервиза на баща си. Тя смята, че само Бог е по-велик от нея… и не се съмнява, че е богинята на жените

31-годишният Стефан от Пловдив е "Ловец на духове". Твърди, че имал специализирана техника, която "намирала духове". Смята се за много известен, даже в Англия го разпознавали

Снимки: Стопкадри/НОВА

