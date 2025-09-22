Демисексуален, ловец на духове, тираджия и силиконки в новия Биг Брадър
Новият сезон на Биг Брадър 2025 започна снощИ. Пълен е с доза ексцентричност, а стартовият лайв донесе първите изненади още с влизането на обитателите. Общо 15 човека попаднаха в най-известната къща на България, за да се излагат здраво в следващите три месеца.
Първа прекрачи прага Мина от Пазарджик. Млада, с уверено излъчване и диплома за фармацевт. От представянето й става ясно, че „може да ти изрецитира химическите елементи на Менделеевата таблица, докато си пие кафето“. И макар визията й да не остава незабелязана, продуцентите подчертаха, че „не формите й са най-силното й оръжие – а мозъкът й, който реже по-остро от хирургически скалпел“.
На живо Мина разкри нещо още по-лично – била е напълно естествена, но след изневери от бившия си със „силиконки“, решила да промени себе си. „Каза, че ме харесва такова, каквото съм. А след това си лягаше с други. Сега да видим дали пак ще предпочетете фалшивото“, сподели тя с ледено спокойствие.
Вторият участник също не оставя публиката безмълвна – Цецо от София, облечен в рокля със сребристи шипове, на високи токове и с артистичен грим, разби всички клишета. Представи се като демисексуален (!). "Това е човек, за когото любовта не е въпрос на пол, а на душа", обясни той. „Аз се влюбвам в сърцето. Полът не ме интересува. И да, обичам да се гушкам“, каза той, докато премина по червения килим. Но дали ще бъде гушкан или под мушка в Къщата, остава да видим.
След него сде появи и тираджия от Видин, който пее сръбско, бил звезда в тик-ток, фен е на Тодор Живков, не харесва джендърите и еврото.
Първите реакции в социалните мрежи не закъсняха – зрителите са разделени между възторг и пълно недоумение. Един е сигурно – Биг Брадър се завърна, и то без капка цензура, отбелязват от Флагман.
