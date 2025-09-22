  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +18 / +23
Пловдив: +17 / +27
Варна: +17 / +23
Сандански: +19 / +28
Русе: +17 / +28
Добрич: +15 / +23
Видин: +18 / +29
Плевен: +18 / +29
Велико Търново: +15 / +28
Смолян: +11 / +20
Кюстендил: +17 / +27
Стара Загора: +15 / +25

Президентът: Независимостта на България днес е наш общ дълг и обща отговорност!

  • Сподели в:
  • Viber
Президентът: Независимостта на България днес е наш общ дълг и обща отговорност!
A A+ A++ A

Скъпи сънародници,

Днес отдаваме почит към политическата зрялост на предците ни, които обявиха България за независима държава. След 1908 г. народът ни много пъти доказа, че има и волята, и силата сам да определя своето бъдеще.

Но Независимостта не е само историческа дата, а урок по държавническа мъдрост, който трябва да следваме и днес. Наивно и опасно е да очакваме друг да решава проблемите ни и отстоява националните ни интереси. Длъжни сме да следим и настояваме институциите да изпълняват народната воля. Да предявяваме своите демократични права.

Независимостта означава да сме суверенни в отношенията си със света и свободни в изявата на своята демократична воля. Да браним тези си права от всяко посегателство. Успехът ни е възможен само ако в България правото е тъждествено на справедливостта, а Конституцията и законите стоят над всяка политическа корист.

Независимостта на България днес е наш общ дълг и обща отговорност!

Честит празник!

Официален поздравителен адрес на президента Румен Радев по повод Деня на независимостта на България.


#Румен Радев #Ден на независимостта

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?