  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +18 / +23
Пловдив: +17 / +27
Варна: +17 / +23
Сандански: +19 / +28
Русе: +17 / +28
Добрич: +15 / +23
Видин: +18 / +29
Плевен: +18 / +29
Велико Търново: +15 / +28
Смолян: +11 / +20
Кюстендил: +17 / +27
Стара Загора: +15 / +25

Спорт по тв на 22 септември

  • Сподели в:
  • Viber
Спорт по тв на 22 септември

Freepik
A A+ A++ A

10.30 Волейбол, България – Португалия МАХ Спорт 2

11.25 Колоездене: Световно първенство в Кигали, жени до 23 години, часовник Евроспорт 1

12.00 Тенис, турнир в Ченду МАХ Спорт 1

12.30 Тенис, турнир в Ханджоу МАХ Спорт 3

14.25 Колоездене: Световно първенство в Кигали, мъже до 23 години, часовник Евроспорт 1

15.00 Волейбол, САЩ - Словения МАХ Спорт 2

16.30 Канадска борба, световно първенство Ринг

18.00 Арда – Черно море Диема спорт

20.30 Ботев (Вр) – ЦСКА Диема спорт

21.30 Бургос – Гранада МАХ Спорт 2

21.45 Наполи – Пиза МАХ Спорт 3

22.00 Милуол – Уотфорд Диема спорт 2

22.15 Спортинг – Морейрензе Ринг


#спорт

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Спорт
Последно от Спорт

Всички новини от Спорт »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?