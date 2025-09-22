Спорт по тв на 22 септември
10.30 Волейбол, България – Португалия МАХ Спорт 2
11.25 Колоездене: Световно първенство в Кигали, жени до 23 години, часовник Евроспорт 1
12.00 Тенис, турнир в Ченду МАХ Спорт 1
12.30 Тенис, турнир в Ханджоу МАХ Спорт 3
14.25 Колоездене: Световно първенство в Кигали, мъже до 23 години, часовник Евроспорт 1
15.00 Волейбол, САЩ - Словения МАХ Спорт 2
16.30 Канадска борба, световно първенство Ринг
18.00 Арда – Черно море Диема спорт
20.30 Ботев (Вр) – ЦСКА Диема спорт
21.30 Бургос – Гранада МАХ Спорт 2
21.45 Наполи – Пиза МАХ Спорт 3
22.00 Милуол – Уотфорд Диема спорт 2
22.15 Спортинг – Морейрензе Ринг
