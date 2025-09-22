Днес е есенното равноденствие: Какво НЕ се прави на този ден

Днес в 21:19 часа българско време настъпва астрономическата есен.

Тогава е и моментът на есенното равноденствие, след него светлата част на деня започва да намалява, а температурите постепенно се понижават.

В празничния за България 22 септември започва есента в северното полукълбо и пролетта в южното. Есенните месеци са септември, октомври и ноември в Северното полукълбо и март, април и май в Южното.

Връщането към зимното часово време ще стане на 26 октомври (неделя) в 04:00 ч. Тогава отново трябва да преместим стрелките на часовниците с 1 час назад.

Електронните и смарт устройства като мобилни телефони, компютри и телевизори автоматично ще преминат към зимното часово време.

Астрономическа зима тази година настъпва 21 декември в 17:03 ч. Тогава е зимно слънцестоене – най-късият ден в годината.

Интересното е, че миналата година есенното равноденствие също се падна на 22 септември, докато през 2023 и 2022 г. това събитие се случи на 23 септември. Защо датата и точният час на равноденствието се променят всяка година? Отговорът се крие в особеностите на нашия григориански календар. Официалната година трае 365 дни, но Земята се завърта около Слънцето за 365 дни, 5 часа и 48 минути. За да се компенсира тази малка „излишна“ част от денонощието, на всеки четири години добавяме един допълнителен ден - високосен ден. Именно поради тази разлика датите и часовете на равноденствията постоянно се изместват.

Есенно равноденствие: традиции и обичаи

Есенното равноденствие е имало специално значение за предците ни. Този ден, когато денят и нощта са с еднаква продължителност, символизира прехода от лятото към есента, началото на жътвата и подготовката за студения сезон.

За древните славяни есенното равноденствие е било важно астрономическо и религиозно събитие. Вярвало се е, че на този ден светът влиза в своеобразно равновесие: силата на светлината и тъмнината е равна и това е време за пречистване и молитва за добра реколта.

Славяните правили жертвоприношения, оставяли символични дарове по нивите за духовете на земята и реколтата. От особено значение били събраните класове пшеница, ръж и други зърнени храни, които се смятали за носители на сила и изобилие.

Според древните славянски традиции вечерта на равноденствието се пали свещен огън, около който се танцува в кръгове и се пеят ритуални песни. Вярвало се е, че това предпазва семейството и домакинството от болести и зли сили.

Есенното равноденствие е не само астрономически празник, но и време на единство с природата и семейството. От езотерична гледна точка енергията на равноденствието влияе върху психоемоционалното състояние и планирането на живота.

Поверия: Какво не трябва да се прави на този ден

Астролозите смятат есенното равноденствие за началото на нов етап. Затова почивката е идеална за правене на планове за бъдещето. Те ще имат голям шанс да се сбъднат. Но не бива да забравяме и забраните. На 22 септември е забранено:

извършване на тежък физически труд;

карници и скандали - конфликтът може да се проточи;

Но има две забрани, които са свързани с влошаване на финансовото състояние. Не трябва да изхвърляте остатъците от храната от масата, защото може да се сблъскате с липса на пари. Също така на този ден не трябва да давате пари назаем, може никога да не ги получите обратно.

На есенното равноденствие не е прието да се започва какъвто и да е бизнес, както и нова работа. Не е препоръчително да правите големи покупки, да пътувате, да сменяте работата си или да се карате с други хора.

Освен това в деня на есенното равноденствие трябва да прогоните тъгата и да се опитате да не мислите за лоши неща. Откажете се от решаващи събития в личните си отношения, като отложите сериозни стъпки, като раздяла. Дайте на себе си и на половинката си още един шанс.

Какво се препоръчва да се прави по време на есенното равноденствие?

Опитайте се да отделите повече време на близките си, благодарете им затова, че са до вас, забравете за обидите, негативните емоции и лошите навици.

Проявете гостоприемство и не отказвайте помощ на другите, защото добрите дела, извършени в този ден, ще се върнат към вас. Този ден трябва да прекарате възможно най-спокойно, като приоритет за вас трябва да е уютното и спокойно общуване с приятни хора.

За да привлечете семейното благополучие в дома си, украсете го с клони от офика и за да имате винаги пари, пригответе ястия със зеле.

Денят е подходящ и за прости ритуали, свързани с визуализиране на желания и сбогуване с натрупания негативизъм. На разсъмване трябва да си пожелаете това, което душата ви желае. Въпреки това, първо трябва искрено да се освободите от всички тежести на сърцето си и да простите на себе си и на хората, които са ви обидили.

