Днес честваме 117 години от провъзгласяването на българската независимост. На 22 септември 1908 година в църквата "Св. 40 мъченици" в Търново княз Фердинанд Първи прочита манифеста, с който България е обявена за независимо царство. Церемонията е повторена и пред събралото се гражданство в крепостта "Царевец".

В манифеста, подписан от Фердинанд и министрите от българското правителство, оглавявано от Александър Малинов, се казва:

"Винаги миролюбив, Моят Народ днес копнее за своя културен и икономически напредък; в това направление нищо не бива да спъва България; нищо не трябва да пречи за преуспяването ѝ. Такова е желанието на Народа Ми, такава е неговата воля – да бъде според както той иска. Въодушевен от това свето дело и за да отговоря на държавните нужди и народното желание, с благословението на Всевишния, прогласявам съединената на 6 септември 1885 година България за Независимо българско царство".

По традиция, днес във Велико Търново в крепостта "Царевец" сутринта с военен ритуал ще бъде издигнат българският трибагреник, а вечерта на площад "Цар Асен Първи" е тържествената заря-проверка. Празнично шествие, международен фестивал на военните оркестри и концерти са част от културната програма в старата ни столица за Деня на независимостта. Десетки занаятчии показват своето изкуство на Самоводската чаршия.

Група великотърновски актьори отново ще изрекат тези думи и ще пресъздадат събитията от преди 117 години в църквата "Св. 40 мъченици".

В нея от 7,30 часа ще бъде отслужена празнична литургия, а след това ще бъдат благословени знамената на Националния военен университет и на обществени организации.

"В 11 часа е поднасянето на венци и цветя на пирамидата на Независимостта. В 11,30 часа започва празничното шествие от Царевец до паметника „майка България“. Ще бъде водено от оркестрите, участващи в Международния фестивал на военните оркестри", уточни Нелина Църова, директор на общинската дирекция "Култура и туризъм" в Община Велико Търново. "От Регионалния исторически музей са подготвили екскурзоводски тур „По стъпките на българската държавност“ , който ще тръгне в 13 часа от църквата музей „Св. 40 мъченици“. Включва по маршрута църквата „Св. св. Петър и Павел“, църквата „Св. Иван Рилски“ и изкачване в крепостта „Царевец“ до пирамидата на Независимостта"

В 18-ото издание на Международния фестивал на военните оркестри се включват Гвардейският представителен духов оркестър, фестивалният военен оркестър „Маестро Николай Косев“, който е съставен от формациите на Националния военен университет и на Втора тунджанска механизирана бригада – Стара Загора, и представителните военни оркестри на Гърция от Солун и на Турция от Бурса.



В празничния ден посещенията от църквата „Св. 40 мъченици“ и в крепостта „Царевец“ са безплатни.







