Ергенката Емили с хитово "прозрение": Остров Родос е на Екватора, аз съм в средата на планетата!

Студентката по право Емили отново блесна в „Ергенът: Любов в рая“, но този път не с поведение, а с познания по география. Без да ѝ мигне окото, изкусителката от село Кравино прати остров Родос, където върви най-горещото риалити, на… Екватора.

Докато се разхождаше по красивия гръцки плаж под ръка с бившия боксьор Валентин, Емили прекрои планетата:

„Това е екваторът, ние се докосваме до него. Аз съм в средата на планетата в момента“, обяви Емили. „Да!“, потвърди прозрението ѝ Валентин.

Хармонията между кандидат-прокурорката и екс спортиста отново беше възстановена, след като Вальо я спаси от отпадане и ѝ се разкая за неприличното предложение, което ѝ отправи – да я снима в порно.

„Обидих много едно момиче, затова искам да дам розата си на Емили, в знак на извинение към нея“, обяви той.

„От днес нататък аз съм с Валентин и ще продължим заедно напред. Искам да започнем начисто. Обичам Валентин!“, изпърха в отговор студентката по право.

От тази отново лумнала любов първа се възползва танцьорката Лили Естер, която не си пада по бившия боксьор, който се опитваше да загради и нея. Тя хитро го посъветва да продължи напред с Емили, за да може тя самата да си намери някой сериозен, а не скандален мъж, пише show.blitz.bg.

