Великобритания официално призна държавата Палестина

Британският премиер Кийр Стармър заяви, че Великобритания официално признава Държава Палестина, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

"Днес, за да възродим надеждата за мир между палестинците и израелците и за решение с две държави, Обединеното кралство официално признава Държава Палестина", написа Стармър в X.

Обединеното кралство исторически е било твърд поддръжник на Израел, но позицията му се промени, след като Израел засили офанзивата си в Газа.

През юли Стармър заяви, че Великобритания ще признае официално Държавата Палестина, ако Израел не предприеме "съществени стъпки" към примирие с Хамас до началото на сесията на Общото събрание на ООН през септември.

Очакваното обявяване се случи преди сесията на Общото събрание на ООН, където около 10 други държави, включително партньорът на Великобритания в Г-7 Франция, също възнамеряват да признаят палестинска държава.

По-рано на 21 септември израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че създаването на палестинска държава би застрашило оцеляването на Израел. Той обеща да се противопостави на такива усилия в ООН следващата седмица.

Израел реагира остро на новината. Премиерът Бенямин Нетаняху определи решението като "награда за тероризма". Според анализатори обаче кървавата офанзива в Газа е отчуждила редица традиционни съюзници на Израел.

Утре във връзка със събитията президентът на Франция Еманюел Макрон също ще обяви признаването на Палестина по време на заседание на ООН в Ню Йорк, както бе съобщил още през лятото.