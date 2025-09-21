С гръм и трясък идва застудяване в четвъртък

През нощта срещу 22 септември ще бъде ясно, а утре - слънчево, сочи прогнозата на НИМХ. Преди обяд над източните райони ще има временни увеличения на облачността. Вятърът ще е слаб до умерен от изток. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, а максималните - между 26° и 31°. В София минималната температура ще е около 11°, а максималната ще е около 28°.

В планините ще бъде слънчево, около и след обяд главно над масивите от източната половина на страната ще има временни увеличения на облачността. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 14°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд с ниска облачност. Вятърът ще бъде от изток, до умерен. Максималните температури ще бъдат 24°-26°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

Във вторник ще бъде слънчево, преди обяд в източните райони със значителна ниска слоеста облачност. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°, а минималните - между 10° и 15°. В сряда ще се задържи предимно слънчево, преди обяд на места в Източна България с ниска облачност, а след обяд от запад ще започне увеличение на облачността. Ще е все още топло.

В четвъртък с усилване на вятъра от североизток ще започне да нахлува студен въздух и дневните температури ще се понижат с 5-7 градуса. Ще има по-значителни увеличения на облачността и на места, главно в източните и планинските райони ще има и валежи, предимно слаби.

В петък и през почивните дни ще продължи да духа до умерен, в Източна България и временно силен североизточен вятър. Над по-голямата част от страната облачността ще е значителна и на много места, главно в западната ѝ половина ще има и валежи. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 18° и 23°, а минималните - между 9° и 14°.



