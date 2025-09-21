Пророк: Война погубва Европа, Америка потъва, Австралия ще е оазисът

Толсаро Балде е жител на Мароко, който твърди, че вижда бъдещи събития в сънищата си. Мъжът описва виденията си в текстов формат. Всичко започва още в студентските му години. Първите му сънища разказват за някои много древни времена. Мароканецът вижда племенни конфронтации, тоест събития, случили се преди формирането на цивилизацията. Поне така смята той. Хора, облечени в кожи, въоръжени с копия и лъкове, или по-скоро малки ръчни арбалети, се борят за храна и територия.

С течение на времето Толсаро осъзнава, че в сънищата си той вижда не миналото, а бъдещето. По думите му, “някой му показва” какво ще се случи след Третата световна война. Разказът му напомня за известния цитат, приписван на Алберт Айнщайн: “Не знам с какви оръжия ще се води Третата световна война, но Четвъртата ще се води с тояги и камъни.”

Пълна деградация

Според Балде, цивилизацията ще деградира до състоянието на каменната ера, хората много бързо ще се превърнат в диваци, а градовете ще обрастат с гори. И всичко това в някога проспериращите територии на Европа. На мястото на процъфтяващите центрове на цивилизацията, ще има руини, погълнати от мръсотия и разрушения. Няма да остане и следа от предишното величие.

Толсаро предполага, че нещо подобно ще се случи по цялата планета, а неговите по нататъшните видения му помагат да разбере подробно какво бъдеще ни очаква. “Причината за краха ще бъде конфронтацията на три мощни сили едновременно - Европейския съюз, Евразийския съюз и Арабския съюз. Борбата между тях ще ескалира до използването на най-мощните и разрушителни видове оръжия”, казва мароканецът.

Не само Европа ще страда. “Африка, Азия, двете Америки - всичко ще бъде в руини. Милиони европейци ще станат бежанци, но проблемът е, че няма да има къде да избягат: северната част на Африка ще бъде радиоактивна пустинна зона, Арабският полуостров и Индостан ще са погълнати от влиянието на въоръжени групировки. Само една четвърт от територията на Русия ще бъде подходяща за живот, но ще е отделена от Европа от стотици и хиляди километри опасна “сива” зона”, твърди Балде.

Америка ще потъне

Според мароканския пророк, Съединените щати и Канада, ще бъдат превърнати в нов архипелаг. Континенталната плоча там ще се раздели на няколко части. Повече от половината Северна Америка ще потъне под вода. На останалите “острови” няма да има живот, поне не интелигентен.

Въпреки мрачните предсказания, Толсаро вярва, че човечеството няма да изчезне напълно. В един от сънищата си той вижда огромен град, поразителен с мащаба си. “Улиците му ще са изпълнени с живот, а архитектурата му ще е изумителна. Усещането ще е сякаш този метрополис заема територия, сравнима с голяма европейска държава. Вероятно всички, които успеят да избягат, ще живеят тук”, казва Балде.

В началото мароканецът не може да определи къде се намира това място. Но с течение на времето го вижда отново. “Размерът на града ще е толкова голям, че в неговите граници ще има високоскоростна железопътна мрежа, няколко малки автономни летища, метро и гигантско пристанище”, обяснява пророкът. “По улиците ще има всякакви хора - западноевропейци, азиатци, африканци, славяни, южноамериканци, индийци, араби. Всички раси, всички религии, целият генофонд на човечеството, преживял трагедията, ще е тук. Те ще говорят непознат, но универсален език”, допълва Балде.

Оазис в Австралия

Пророкът твърди, че конфликтът вероятно ще започне само от две държави, но след това съюзниците ще се включат и голямата война вече няма да може да бъде спряна. Постепенно нивото на конфронтация ще се увеличи и ще се използват различни видове оръжия. Само милиардерите ще си построят оазис в Австралия. Това, между другото, е добре позната конспиративна теория от епохата на Студената война, според която СССР и САЩ уж имат мълчаливо споразумение да не докосват Австралия в случай на конфликт, за да може човечеството да се прероди.

Във виденията на мароканския пророк, водещите милиардери на планетата от различни страни ще построят огромен оазис в Австралия. Защо? Отдалечена страна, която не участва в конфликта, и едва ли има по-безопасно място. А условията са очевидно по-добри, отколкото в Антарктида (друга алтернатива).

“Когато проектът бъде завършен на 90%, на всички милиардери ще бъде отдадена благодарност за приноса им за опазването на човечеството и ще бъдат отведени някъде. Това ще направят членовете на Световната освободителна армия. Първоначално те ще са наемани от богатите хора, но когато стане ясно, че никой освен, да речем, 500 семейства не е планирано да се засели тук, армията ще се задейства и ще се отърве от милиардерите”, казва Толсаро.

Нещо повече, според мароканецът международната икономическа система, заедно с банковата и политическата системи, ще се срина, пише "Труд".

С помощта на разнообразно оборудване, специалистите на Световната освободителна армия ще вземат оцелели от цялата планета и постепенно ще заселят вече споменатия огромен процъфтяващ град.

Това ще се случи около 150 години след войната. Според пророкът 2,5 милиарда души ще живеят в града. Територията на Австралия няма да бъде засегната по време на конфликта. Тя ще се превърне в спасение за цивилизацията. Именно оттук, според Балде, човечеството ще продължи да се възстановява и на Земята ще започне нова ера. Градът, между другото, е красиво наречен - Земя, подчертавайки, че повече няма да има разделения на държави, армии, съюзи - всички оцелели ще останат в един юмрук за бъдещ просперитет. Мароканецът е убеден в това, но могат ли мечтите му да се считат за пророчески?

