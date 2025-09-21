Двама са загиналите при катастрофата на бул. Др. Цанков, сблъскали са се мотор и кола

Двама загинали и момиче с опасност за живота след тежка катастрофа в София. Инцидентът е станал на бул. „Драган Цанков“, в отсечката между Парк хотел „Москва“ и телевизионната кула. По първоначална информация мотор с двама млади хора се е ударил в автомобил, който след сблъсъка се е преобърнал по таван.

Сигналът е подаден в 12:33 ч. На мястото са изпратени три линейки, които са пристигнали за около три минути, съобщиха от Спешна помощ за NOVA.

При инцидента са загинали двамата водачи – шофьорът на автомобила и мотористът, и двамата на около 30 години. 18-годишно момиче, возещо се на мотора, е оцеляло, но е с тежка травма в коремната област и е транспортирано по спешност в ИСУЛ.

Районът около телевизионната кула остава отцепен, а полицията извършва оглед на мястото, за да установи причините за трагичния инцидент.

„Има още пострадали при катастрофата, но те не са настанени в ИСУЛ”, заяви по-късно на брифинг дежурният лекар в спешното отделение Елица Иванова.

По думите ѝ пострадалото 18-годишно момиче е настанено в шокова зала след катастрофата. Пострадалата е стабилизирана и е преминала пълни медицински прегледи, включително компютърен томограф и рентгенографии, както и консултации със съответните специалисти. Тя е със фрактура на таза, контузия на бял дроб и в момента е с опасност за живота. Близките на пострадалото момиче са уведомени.









