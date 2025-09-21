Тежка катастрофа на бул. „Драган Цанков“ в София, има загинал
Тежка катастрофа е станала на булевард „Драган Цанков“ в София, има загинал, съобщи БТА.
Произшествието е станало на булеварда в района на Телевизионната кула.
Има автомобили на Спешна помощ и на полицията. Движението в района е затруднено.
