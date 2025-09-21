Мъск: Самодостатъчна колония на Марс е възможна до 30 години

Мечтата за заселване на Марс изглежда все по-постижима благодарение на напредъка в космическите технологии. Главният изпълнителен директор на SpaceX Илон Мъск заяви в интервю за The Daily Galaxy, че създаването на устойчива човешка база на Червената планета е реалистична цел в рамките на три десетилетия.

Starship – ключът към междупланетното пътуване

Плановете на Мъск са тясно свързани с ракетната система Starship, най-голямата и мощна, създавана някога. SpaceX работи за постигане на пълна многократна употреба, което ще намали драстично разходите за междупланетни мисии.

„Мисля, че е възможно в рамките на 30 години, ако приемем значителното увеличение на тонажа до Марс с всеки нов прозорец за изстрелване, който се отваря на всеки две години,“ подчерта Мъск.

Тези прозорци се появяват на всеки 26 месеца, когато Земята и Марс са оптимално разположени за полети. Starship е проектирана да доставя над 100 тона товари в орбита, което я прави ключова за изграждане на местообитания, хранителни системи и инфраструктура на Марс.

Предизвикателствата пред многократната употреба

Мъск признава, че най-голямото предизвикателство е термичната защита на кораба при повторно влизане в атмосферата.

„Никой никога не е изграждал напълно многократно използваема орбитална термична защита. На космическата совалка ремонтът отнемаше девет месеца след всеки полет,“ обясни той.

Инженерите на SpaceX разработват нови материали и системи, които да издържат на екстремните условия без сериозни повреди. Мъск е уверен, че при липса на големи препятствия пълна многократна употреба може да бъде постигната още през следващата година.

Самодостатъчна колония

Целта не е просто да се изпратят хора, а да се изгради процъфтяваща, самодостатъчна колония.

„Ключът е Марс да стане самодостатъчен и ние да се превърнем в истински мултипланетен вид, постигайки планетарен излишък,“ казва Мъск.

Това означава независимост от доставки от Земята – чрез производство на храни, енергия, индустрия и горива директно на Марс. Визията включва използване на марсианската атмосфера за производство на гориво и създаване на инфраструктура, способна да произвежда дори микрочипове и ракети.

Мъск подчертава, че самодостатъчността е ключът към оцеляването на човечеството в случай на глобални катастрофи или самоунищожителни събития на Земята.