Тръмп и Ванс отдават почит на Чарли Кърк пред десетки хиляди

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс ще участват днес във възпоменателната служба за американския десен активист Чарли Кърк, предаде ДПА.

Церемонията започва в 11:00 ч. местно време (20:00 ч. българско) на футболния стадион в Глендейл, Аризона, с капацитет 63 400 места, където Кърк е живял със семейството си. Очаква се присъствието на десетки хиляди души. Тръмп, Ванс и вдовицата на Кърк, Ерика, ще произнесат речи.

Заради напрежението след убийството са предприети изключителни мерки за сигурност.

Чарли Кърк, на 31 години, бе застрелян на 10 септември по време на събитие в университет в щата Юта. Предполагаемият извършител – 22-годишен мъж – беше арестуван и обвинен в убийство, като може да получи смъртно наказание.

Смъртта на Кърк имаше значителни политически последици. Изказванията на Тръмп и Ванс, че хората, които одобряват или се радват на трагедията, трябва да бъдат наказани, предизвикаха критики, че това влиза в противоречие с Първата поправка на Конституцията на САЩ.

Кърк беше близък до администрацията на Тръмп и семейството му. Чрез своите платформи, включително подкаст, той достигаше до милиони, особено млади хора. Поддръжниците му го определят като влиятелен консервативен лидер, докато критиците го обвиняваха в разпространение на расистки, хомофобски и сексистки възгледи.