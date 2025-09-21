Азарей: Слънчевото затъмнение и новолунието носят голяма бъркотия

На 21 септември 2025 година в 22:43 ч ще се наблюдава частично слънчево затъмнение в района на Нова Зеландия и Антарктида.

То ще донесе голяма бъркотия и проблеми сред трудещите се и в здравеопазването. Добрата новина е, че то няма да се наблюдава от територията на България и няма да окаже значимо влияние.

Творците, писателите, поетите, художниците и хората на интелектуалния труд ще усетят неблагоприятното му въздействие. Те могат да използват влиянието на затъмнението за по-задълбочена вътрешна работа. Тя би довела до проникновени резултати и смирено осмисляне на живота.

Слънчевото затъмнение е феномен, който се появява по време на фазата Новолуние. Тя е точно в 22:45 ч и е на фона на зодиакалния знак Дева.

Новолунието дава импулс за търсене на по-дълбоко скрити методи за лечение. Себеанализът ще ви разкрие ново и по-дълбоко познание за вашата личност.

В служебен план може да изпитате спад в изявите си, но ще ви се разкрият нови полета за реализация.

Има вероятност да осъществите съвместна задача или проект с ваш колега.

Ще сте провокирани да промените или да подобрите хигиенните си навици.

Все пак е новолуние в Дева.

Обмислете прецизно следните области на живота и преоткрийте нови полета за изява в:

Работа

Хигиена

Колеги

Терапия и лечение

По време на затъмнението може да се потопите във вашия трансформиращ или защитен ритуал:

Молитви

Песни

Формули

Медитации

Животът е вълшебство!

АЗАРЕЙ, 2025



