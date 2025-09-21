Важни забрани и народни поверия на днешния православен празник

Свети апостол Кодрат, Св. Исакий и Мелетий, еп. Кипърски почитаме на 21 септември. На този ден се отбелязва и още един църковен празник - неделя след Въздвижение (Отдание на Въздвижение). Днес трябва да се спазват и няколко строги забрани.

Кои са светите апостоли?

Св. Кодрат е един от 70-те апостоли, проповядвали Словото Божие след възкресението на Исус Христос. Проповядвал е в Атина и Магнезия (източна Тесалия) и е бил епископ на Атина. Благодарение на неговите проповеди много езичници приемат християнството, което предизвиква омраза сред онези, които остават верни на езическите вярвания.

Свети Кодрат бил известен с непоколебимата си вяра и силата на проповедите си, които довели много хора до християнството. Той смело разрушавал езически храмове, разрушавал идоли и прогонвал демони с молитвите си, с което си спечелил омразата на езичниците, които започнали да го преследват.

Въпреки всички мъки, свети Кодрат останал верен на Христос. Той бил хвърлен в тъмница, убит с камъни и подложен на гладуване, но Божията благодат винаги го подкрепяла. След дълги изпитания той завършил земния си път, намирайки вечен живот в Небесното царство.

Епископ Исакий и еп. Мелетий са живели в град Ефес през осми век. И двамата са учили в един и същ манастир: Исакий по-късно става монах, а Мелетий става свещеник.

По това време император Лъв Исавр преследвал почитателите на иконите. Исакий и Мелетий открито се обявили в тяхна защита. За това императорът ги предизвикал на дебат, но въпреки убедителността на светците, те били хвърлени в затвора в опит да бъдат принудени да се откажат от вярата си. Дори затворът обаче не сломил вярата им и те били мъченически убити.

Забрани и поверия

Не бива да плетете интриги, да предизвиквате скандали или да се карате. Не бива да вземате нищо назаем или да вземате назаем. Мързелът е забранен.

Нашите предци са имали много интересни знаци за този ден:

ако листата падат от дърветата рано - зимата ще дойде рано;

ако има червен изгрев - очаква се дъждовно или ветровито време;

ясното време означава топла есен;

ако на смърчовото дърво има много шишарки - догодина ще има много плодове и ядки;

ако по дърветата има много паяжини – това означава топло време.



Земеделците обикновено са работили усилено на този ден, наторявайки почвата в градините или нивите си. Те също така са вършили зърното от новата реколта.