Мисия "Източен страж": Британски "Тайфун"-и с първи полет

Мисия "Източен страж": Британски "Тайфун"-и с първи полет

Стопкадър/БНТ
Британски изтребители осъществиха първия си полет за подсигуряване на въздушното пространство на източния фланг на алианса.

Два изтребителя "Тайфун" на Кралските военновъздушни сили са взели участие в полети над Полша този уикенд в рамките на мисията "Източен страж", съобщи военното министерство. В мисията вече участват френски изтребители "Рафал", както и самолети на Дания, Германия и Италия.

НАТО задейства "Източен страж" заради ескалация на напрежението след многократни руски нарушения на въздушното пространство на Полша, Румъния и Естония. Русия отрича или омаловажава нарушенията.


