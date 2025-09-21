  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +18 / +24
Пловдив: +17 / +28
Варна: +16 / +26
Сандански: +20 / +28
Русе: +17 / +29
Добрич: +14 / +24
Видин: +21 / +31
Плевен: +18 / +29
Велико Търново: +11 / +26
Смолян: +10 / +21
Кюстендил: +16 / +27
Стара Загора: +13 / +26

НОИ: Въпреки новите решения, пазете хартиената си трудова книжка до пенсиониране

  • Сподели в:
  • Viber
НОИ: Въпреки новите решения, пазете хартиената си трудова книжка до пенсиониране

iNews
A A+ A++ A

От 1 юни 2025 г. влезе в сила съществена промяна в реда за удостоверяване на трудовия стаж за всички осигурени лица. Предвидено е от тази дата трудовата книжка, водена на хартиен носител, да бъде заменена от единни електронни трудови записи за работниците и служителите, като част от Регистъра на заетостта, администриран от Националната агенция за приходите. Така данните за трудовото правоотношение занапред ще се въвеждат и съхраняват само в електронен вид.

Трудовите книжки, издадени и водени преди 1 юни 2025 г., обаче продължават да бъдат официални удостоверителни документи за вписаните в тях обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя. С оглед на това Националният осигурителен институт (НОИ) препоръчва осигурените лица да съхраняват всичките си трудови книжки до приключване на трудовата им дейност и пенсионирането им, тъй като същите могат да бъдат използвани за удостоверяване на осигурителните периоди, записани в тях.

Законодателно е предвидено в срок до 1 юни 2026 г. работодателите да оформят трудовите книжки, като запишат с цифри и думи и заверят с подписи и печат продължителността на стажа, положен при тях от всяко лице, след което да върнат документите на работника или служителя.


#НОИ #трудова книжка #електронна трудова книжка

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?