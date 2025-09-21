Такситата искат 40% поскъпване, готвят протест, ако не ги чуят

Столичните таксиджии искат 40% увеличение на тарифите за превоз. Мотивите им са, че разходите им са се увеличили главоломно от 2023 г., когато цените за последно бяха актуализирани.

По закон у нас таксиметровите тарифи се движат в граници, които се определят от общинските съвети по места. Така в края на 2022 г. Столичният общински съвет определи минимална цена от 1,21 лв/км за дневна тарифа и 1,39 лв. за нощна. Цените влязоха в сила от 1 януари 2023 г., като традиционно повечето големи таксиметрови централи в града избраха да возят на нива с няколко стотинки над минимума.

Сега таксиджиите са решени да натиснат общинските съветници да актуализират цените. „Три години караме на тези цени, а имаме повишаване на редица разходи. С 53% ни е скочил минималният осигурителен праг, а автомобилите са поскъпнали с 40% по данни на официални дистрибутори на нови МПС, както и на търговци на втора употреба“, каза за „Телеграф“ Красимир Цветков, председател на сдружение „Национален таксиметров синдикат“. „Застраховка „Гражданска отговорност“ поскъпна за таксиметровите водачи с 300%, а отделно поскъпват и диспечерските услуги от таксиметровите платформи. Самата община ни вдигна и таксата за издаване на разрешително“, добави Цветков.

От НТС са изчислили, че за да върнат стандарта на доходите си от последната актуализация насам, минималните тарифи трябва да станат 1,74 лв./2 лв. за дневна/нощна тарифа. „Това са най-консервативните ни изчисления с максимално скромен праг на доходност от професията ни“, обясни Цветков. Така исканото увеличение, за което е внесено официално искане в Столичния общински съвет, е около 40%. „Вече три седмици няма отговор от СОС. Търсим диалог, но трябва да се знае, че ако отсреща не искат да участват в такъв, следващата стъпка ще е протест“, предупреди Цветков.

Същевременно от друга браншова организация, „Съюз Такси“, се обявиха за само 20% увеличение. „Вземайки предвид фактори като инфлация, минимална работна заплата, застраховките и цените на горивата, смятаме, че това е справедливото увеличение. Повече от това ще прогони клиентите ни“, коментира Кирил Ризов от „Съюз Такси“.