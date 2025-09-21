  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +18 / +24
Пловдив: +17 / +28
Варна: +16 / +26
Сандански: +20 / +28
Русе: +17 / +29
Добрич: +14 / +24
Видин: +21 / +31
Плевен: +18 / +29
Велико Търново: +11 / +26
Смолян: +10 / +21
Кюстендил: +16 / +27
Стара Загора: +13 / +26

Спорт по тв на 21 септември

  • Сподели в:
  • Viber
Спорт по тв на 21 септември
A A+ A++ A

09.00 Мотоциклетизъм, състезание за издръжливост: Световен шампионат, Бол д'Ор Евроспорт 2

10.00 Формула 2, Гран при на Азербайджан Диема спорт 3

10.30 Волейбол, Аржентина – Италия МАХ Спорт 2

11.30 Лека атлетика: Световно първенство в Токио Евроспорт 1

13.30 Лацио – Рома МАХ Спорт 3

14.00 Формула 1, Гран при на Азербайджан Диема спорт 3

14.15 Мотоциклетизъм, състезание за издръжливост: Световен шампионат, Бол д'Ор Евроспорт 2

15.00 Миньор – Фратрия Диема спорт

15.00 Райо Валекано – Селта МАХ Спорт 4

15.00 Волейбол, Белгия - Финландия МАХ Спорт 2

15.30 ПСВ Айндховен – Аякс Ринг

15.30 Колоездене: Световно първенство в Кигали, мъже, часовник Евроспорт 1

16.00 Торино – Аталанта МАХ Спорт 3

16.00 Съндърланд – Астън Вила Диема спорт 2

16.00 Борнемут – Нюкасъл Нова спорт

16.30 Айнтрахт – Унион Диема спорт 3

17.15 Майорка – Атлетико МАХ Спорт 4

17.30 Конен спорт: Лига на нациите в Сен Тропе, прескачане на препятствия Евроспорт 2

17.45 Септември – Ботев (Пд) Диема спорт

17.45 Алкмаар – Фейенорд Ринг

18.15 Монако – Мец Нова спорт

18.30 Арсенал – Манчестър Сити Диема спорт 2

18.30 Байер – Борусия (М) Диема спорт 3

19.00 Фиорентина – Комо МАХ Спорт 3

19.30 Елче – Овиедо МАХ Спорт 4

20.00 НФЛ, Минесота – Синсинати МАХ Спорт 2

20.15 Славия – Берое Диема спорт

20.30 Борусия (Д) – Волфсбург Диема спорт 3

20.45 Снукър: Инглиш оупън, финал Евроспорт 1

21.00 Панатинайкос – Олимпиакос Нова спорт

21.00 Наскар, състезание в Ню Хемпшир МАХ Спорт 1

21.45 Интер – Сасуоло МАХ Спорт 3

21.45 Марсилия – ПСЖ Диема спорт 2

22.00 Барселона – Хетафе МАХ Спорт 4

22.00 Тенис: Купа Лейвър в Сан Франциско Евроспорт 2

23.20 НФЛ, Сан Франциско – Аризона МАХ Спорт 2

02.00 Остин – Сиатъл МАХ Спорт 4

#спорт

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Спорт
Последно от Спорт

Всички новини от Спорт »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?