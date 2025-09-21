Отиде си продуцентът Росен Цанков - доведен син на Ламбо

Продуцентът Росен Цанков, син на режисьора Вили Цанков и доведен син на Стефан Данаилов, е починал. Това съобщи режисьорът Димитър Гочев в социалните мрежи.

"Колега, приятел, бохем и голям човек.

Росен остави след себе си незабравими спомени, присъствие и незаличим отпечатък в изграждането на съвременния телевизионен и рекламен свят у нас – с всичките му върхове и изпитания.

Бащинска прегръдка на семейството му в този тежък момент! Светло да ти е, Росене!

Никога няма да забравим!", написа Гочев.

Росен Цанков завършва операторско майсторство в Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов".

Стартира кариерата си като оператор, но впоследствие се пренасочва към продуцентска дейност – той е един от основателите на компаниите "СИА" и "Камера".

Росен Цанков е съсценарист и продуцент на късометражния филм на Димитър Митовски "Върнете заека", номиниран в "Седмицата на критиката" на кинофестивала в Кан, продуцира едни от най-гледаните телевизионни предавания и сериала "Стъклен дом".







