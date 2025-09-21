  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +18 / +24
Пловдив: +17 / +28
Варна: +16 / +26
Сандански: +20 / +28
Русе: +17 / +29
Добрич: +14 / +24
Видин: +21 / +31
Плевен: +18 / +29
Велико Търново: +11 / +26
Смолян: +10 / +21
Кюстендил: +16 / +27
Стара Загора: +13 / +26

Отиде си продуцентът Росен Цанков - доведен син на Ламбо

  • Сподели в:
  • Viber
Отиде си продуцентът Росен Цанков - доведен син на Ламбо
A A+ A++ A

Продуцентът Росен Цанков, син на режисьора Вили Цанков и доведен син на Стефан Данаилов, е починал. Това съобщи режисьорът Димитър Гочев в социалните мрежи.

"Колега, приятел, бохем и голям човек.

Росен остави след себе си незабравими спомени, присъствие и незаличим отпечатък в изграждането на съвременния телевизионен и рекламен свят у нас – с всичките му върхове и изпитания.

Бащинска прегръдка на семейството му в този тежък момент! Светло да ти е, Росене!

Никога няма да забравим!", написа Гочев.

Росен Цанков завършва операторско майсторство в Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов".

Стартира кариерата си като оператор, но впоследствие се пренасочва към продуцентска дейност – той е един от основателите на компаниите "СИА" и "Камера".

Росен Цанков е съсценарист и продуцент на късометражния филм на Димитър Митовски "Върнете заека", номиниран в "Седмицата на критиката" на кинофестивала в Кан, продуцира едни от най-гледаните телевизионни предавания и сериала "Стъклен дом".



Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от In Memoriam
Последно от In Memoriam

Всички новини от In Memoriam »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?