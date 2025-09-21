Благотворителен базар в подкрепа на деца със специални потребности пред НДК

Пред Националния дворец на културата в София днес ще се проведе есенен благотворителен базар в подкрепа на деца със специални потребности, както и в памет на пеперудения Гого от Перник, който почина в края на миналата година.

Базарът започва от 10 часа и на него хората ще могат да си купят красиви сувенири и плетени играчки, изработени от приятели на проекта "Различните" деца на България, създаден от фотографката Анна Йончева. През целия ден на специален екран ще се излъчва филмът "Пеперудена прегръдка", който разказва за живота на пеперудения Гоги, обясни Ваня Тодорова от екипа на проекта:

"Посланието, което предаваме за неговата борбеност, за това, че не се отказва, за това, че се старае, смятам, че докосва страшно много хора".

Сред творците на базара ще бъде и малката Айлин от Доспат, която също е пеперудено дете:

"Тя изработва гривнички, ще си има собствена дарителска кутия. По този начин да помогне на семейството си в лечението, в покриването на различни нужди свързани със заболяването".

През целия ден ученици-доброволци ще спират минувачите, за да ги питат как се чувстват при общуване с дете или възрастен човек с увреждания.

Базарът ще продължи до 18 часа.



