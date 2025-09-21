Енрике Иглесиас към българските си фенове: Наздраве! Обичам ви!

Концертът на Енрике Иглесиас в София превърна снощи Националния стадион “Васил Левски” в огромен дансинг, на който хора от различни възрасти танцуваха под ритъма на горещи латино песни. Испанският певец, който идва за пети път у нас с музикално шоу, на няколко пъти попита близо 35 000 зрители дали имат питиета и ги подканяше да пият. Самият Енрике на сцена в центъра на стадиона извади голяма стъклена бутилка и малка чашка наля си и се обърна на чист български към публиката с "Наздраве!", което взриви стадиона.

Латино звездата многократно показа уважението си към българските си почитатели, като развя и дори целуна българския флаг, а също така непрекъснато се обръщаше към зрителите с изрази като "Здравей, София", "Хайде, София". Енрике Иглесиас сподели, че се радва да бъде отново в България.

Освен пред хиляди българи, изпълнителят на “Bailando” пя и пред гости на столицата ни, дошли от други страни от Балканите и Европа, тъй като България се оказа неговата единствена спирка на полуострова. Негови фенове, които бяха непосредствено пред двете сцени, на които се изяви световната музикална звезда, го поздравиха със специални плакати и с испански знамена.

Преди испанският певец да се качи на сцената за настроението на публиката, която изпълни целия стадион - се погрижиха от група “Молец”. Заедно с дуото, набрало популярност последните години - на сцената се качиха и специални гости, сред които Роби, както и танцьори специален бенд. Повечето зрители аплодираха групата и пяха с нея най-известните им песни "Вятъра" и "Цялото време".

Един от най-продаваните латино изпълнители на ХХI век взриви емоциите на стадиона още с появата си малко след 21 часа в събота. Той нажежи страстите с първата изпята от него песен на този концерт в София - Subeme. Българските фенове на звездата демонстрираха отлично познаване на текстовете на неговите песни, тъй като през цялото време не само танцуваха с него, но и пяха с любимеца си. Красиво лазерно шоу придружаваше почти всяко от изпълненията на родения в Мадрид музикант.

Десетки хиляди гривни, светещи в различни неонови цветове върху китките на хората, превръщаха всяка песен на чаровния испанец в светлинна приказка.

Последваха песните Freak и Chasing the Sun, а на Be With You почти нямаше човек от публиката, който да не пее заедно с Енрике Иглесиас: "Кой съм аз без теб сега/ Не мога да продължа/ Искам само да съм с теб".

Любовната балада Bailamos и думите "Тази нощ танцуваме", "обвземаме дансинга", "и нищо вече не е забранено", накараха някои от най-разгорещените фенове на певеца да танцуват върху седалките.

Въпреки че над 25 години е щастливо обвързан с руската тенисистка Анна Курникова, има три деца от нея и чака четвърто, испанският мачо с охота скочи от сцената сред публиката и започна да прегръща и да целува фенките си и да се снима с публиката. Певецът се пошегува, че на стадиона вероятно има 60 процента жени и 40 процента мъже.

В откровена изповед пред десетките хиляди зрители Енрике Иглесиас сподели, че има няколко любими неща - щастлив е да е тук сред почитателите си, обича да пее и да създава песни и обожава семейството си.

За изпълнението на песента Cuando Me Enamoro Иглесиас се премести на сцена в средата на арената, заобиколен от публиката, на която даваше микрофона да пее заедно с него. Преди да изпее друг своя хит Ring My Bells темпераментният испанец отново се обърна към почитателите си на български с „Наздраве“, отливайки от бутилка малък шот за вокалистката, която представи като своя приятелка, но само на сцената. Впускайки се в секси и динамични танци, двамата запяха Takin' Back My Love.





Шоуто под звездното небе в последния ден на лятото продължи с Me Pase, I Like How It Feels, Tired of Being Sorry, Escape, която премина в Sweet Dreams на "Юритмикс".

На Hero, един от най-големите му хитове, записан в началото на ХХI век, Енрике отново се премести в средата на стадиона. Там той продължи с El Perdón, със суперхита си Bailando и за финал изпя I Like it, като докато той пееше последната си песен от софийския си концерт в небето полетяха десетки огромни бели балони, на които бяха изписани инициалите на музиканта EI. В този момент центърът на столицата бе озарен от мощна пъстроцветна заря.

Взимайки си довиждане със сърцатата публика на стадион "Васил Левски" Енрике Иглесис каза на български: "Обичам ви, България" и продължи на английски: "Ще се видим скоро". Думите му бяха посрещнати с бурни аплодисменти и радостни възгласи.

Енрике Иглесиас става известен съвсем млад с албум на испански език - Enrique Iglesias, излязъл през 1995. Този албум е изключително успешен и му спечелва награда „Грами“ за най-добър испански изпълнител.

За пръв път испанската звезда пее в България точно преди 15 години - на 29 септември 2010 г. На 14 декември 2015 г. се завръща у нас за самостоятелен концерт, част от световното му турне Sex And Love Tour, в зала „Арена Армеец“. Поради огромния интерес към събитието, Енрике изпълни своите световни хитове в България отново на 14 май 2016 г. пак в зала "Арена Армеец". Две години и половина по-късно, на 6 ноември 2018 г., отново в „Арена Армеец“, той изпълни всичките си популярни хитове. Концертът бе част от турнето All The Hits Live.







