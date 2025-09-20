Официално: Душан Керкез вече не е треньор на ЦСКА

Душан Керкез вече не е треньор на ЦСКА, съобщиха официално от клуба.

С него от клуба си тръгва целият спортно-технически щаб, а следващият двубой на ЦСКА от първенството срещу Ботев (Враца) ще бъде воден от Валентин Илиев, който само преди няколко дни бе представен за треньор на втория отбор.

Раздялата с Керкез бе очаквана след поредната издънка в първенството, но въпросът бе когато ще се случи това и при какви условия между двете страни.

От няколко седмици феновете призовават Керкез да подаде оставка, а след поражението от Арда в четвъртък вечер, дори спортният директор Бойко Величков излезе с такъв призив.

Макар първоначално в неформален разговор с фенове Керкез да обеща, че ще подаде оставка, той така и не го стори заради солидната конпенсация, коятоби получил при уволнение.

Информациите около преговорите между треньор и клуб бяха разнопосочни и на този етап не е ясно дали ЦСКА ще изплати всички заплати на Керкез до края на договора му през 2026-а, или двете страни са се разбрали за раздяла срещу изплащане на заплати до края на годината.

Душан Керкез изненадващо бе представен като треньор на ЦСКА дни след края на миналия сезон, но под негово ръководство новата кампания на "червените" стартира рекордно слабо.

Само седем точки за осем кръга и временна 12-а позиция. За осем мача ЦСКА има само една победа, като е последният отбор в елита, успял да стигне до успех.

На фона на всичко това раздялата с треньора, който спечели Купата на България с Ботев (Пловдив) през 2024-а изглежда напълно логична.

На този етап информациите сочат, че най-вероятният негов наследник е Христо Янев, който по ирония на съдбата в понеделник ще води за последно Ботев (Враца) срещу бъдещия си клуб ЦСКА.

Любопитен факт е, че последните три треньорски рокади в ЦСКА дойдоха след загуби от Арда. Така бе махнат Томислав Стипич преди година, загуба от кърджалийци в баража за Европа коства поста на Александър Томаш, а сега загуба от Арда се оказва и последният мач на Душан Керкез.

Ето и какво написаха от "червените":

