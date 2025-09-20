Мирчев: Къртят жълтите павета, за да сложат антипаркинг колчета пред служебния вход на НС

На същото място, където "Продължаваме промяната" бяха паркирали автомобилите си, за да не може Делян Пеевски да влезе през служебния вход на Народното събрание, днес къртят жълтите павета, за да сложат антипаркинг колчета. За това алармира съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев във "Фейсбук":

"Днес се слагат антипаркинг колчета, за да може "голямото Д" да влиза необезпокояван. Никой да не си позволява да блокира входа на служебния паркинг на Народното събрание. Това е един от добрите признаци за завладяната държава. Тогава, когато има определен проблем в рамките на 24 часа, той се решава".

Репортерска проверка на БНР показа, че на мястото са премахнати около 2 метра жълти павета, като работници обясниха, че има пропадане и теренът трябва да се заравни, а колчета няма да се поставят.

Като пример за "завладяната държава" Мирчев посочва реакцията на премиера Росен Желязков на искане на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски:

"Онзи ден, вчера всъщност, Пеевски пише писмо на премиера, какво става с водата. Премиерът часове по-късно му отговаря, рапортува като комсомолски ръководител, отговаря с притеснително желание на всичките въпроси, които Делян Пеевски му поставя. Единствения депутат, на който министерски съвет реагират по този начин. Това е завладяната държава, която кърти, чисти, извозва в пълния ѝ блясък тогава, когато иска нещо да се случи, то се случва веднага. Тогава обаче, когато например един град е без вода, "завладяната държава" не реагира по същия бърз начин".