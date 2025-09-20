Енчев: Данък за панелките, привилегии за милионерите. Това ли е цената да сме в Клуба на богатите?

Ето какво се случи вчера в Бюджетната комисия на парламента. Ръководителят на Експертната мисия на Международния валутен фонд (МВФ) Фабиан Борнхорст посети Народното събрание и предложи серия от мерки, между които и тези три:

1) Повишаването на данъците на недвижимите имоти;

2) Въвеждане на прогресивно данъчно облагане;

3) Премахване на максималния осигурителен праг

Председателят на бюджетната комисия Делян Добрев благодари за анализа, но не е съгласен с две от препоръките - прогресивното данъчно облагане и премахването на максималния осигурителен праг.

Добрев увери госта от МВФ, че всички останали препоръки ще бъдат възприети в следващия бюджет.

„Колегите от БСП мислят в тази посока, но нямаме консенсус и не бихме променили данъчното облагане на физическите лица, въвеждайки прогресивно данъчно облагане“, категоричен бе той...

Не е нужно да си върхов финансист, за да осъзнаеш чудовищната несправедливост, надвисваща над милиони българи. Добрев приема единствено това, което ще удари обикновения българин - повишаването на данъците върху имотите, но отхвърля мерките, които ще засегнат богатите – прогресивния данък и отпадането на максималния осигурителен праг.

Автор: Велизар Енчев

Източник: "Гласове"



