Това ли е кратерът от катастрофиралият НЛО в Розуел? ВИДЕО

Близо 22-минутно видео, озаглавено „Инцидентът в Розуел“, беше тихомълком качено в Националния архив, съживявайки интереса към скандалната катастрофа от 1947 г.

Кадрите съчетават неподвижни изображения и кадри от камери с контрол на движението, получени от публикувания доклад от Розуел, както и от различни списания и книги за НЛО, пише Daily Mail.

Видеото започва с кадър от книгата „Докладът от Розуел: Факти срещу измислица в пустинята Ню Мексико “ и завършва с рязко черно-бяло изображение, което сякаш показва мястото на катастрофата, с отломки, разпръснати по масивен кратер в земята.

Видеото заля интернет, като потребители твърдят, че кратерът поразително прилича на разкази на очевидци, предполагайки, че това може да са „първите снимки на мястото на катастрофата на НЛО през 1947 г.“.

Майор Джеси Марсел, който е събрал отломките от катастрофата, е описал мястото като „голяма площ, силно осеяна с метални отломки от една точка на удара, които са оставили следи по земята“. Някои зрители също посочиха тъмно образувание от дясната страна на изображението, твърдейки, че то прилича на извънземно тяло.

Експертът по НЛО Марк Лий каза пред Daily Mail, че изображението на кратера вероятно е включено, за да се добави интрига. „Според мен това е измама. Само защото е добавено към Националния архив, не му дава научна валидност. Ако беше публикувано като съобщение от военните или Конгреса, щях да го приема много по-сериозно“.

Лий също така отбеляза, че „извънземното“ на снимката не е нищо повече от случай на пареидолия, психологическа реакция към виждането на лица и други значими и ежедневни предмети в случайни конфигурации.