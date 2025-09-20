Асен Василев ще съди Пеевски за обидите пред НС

В Пазарджик съпредседателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев призова Бойко Борисов да лобира чрез правосъдния министър Георги Георгиев, за да даде старт на процедурата по избор на нов главен прокурор

"В момента имаме главен прокурор, който е незаконен. Имаме министър на правосъдието, който гласува за този закон, на шестия месец да се сменя главният прокурор. Та ако господин Борисов наистина контролира кабинета, а не го контролира господин Пеевски, има министър на правосъдието Георги Георгиев, който е гласувал за този закон. Да се свика Висшият съдебен съвет, и да започнем да вкарваме някакъв ред в държавата, да се изпълняват законите"

Асен Василев заяви, че ще съди Делян Пеевски за нанесените му публични обиди пред парламента преди ден. Тогава привърженици на "Продължаваме промяната" направиха с автомобили своеобразна блокада, за да накарат Делян Пеевски и Бойко Борисов да излязат от служебните коли и да стигнат пеша до входа на Народното събрание.