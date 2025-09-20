  • Instagram
Жестокото убийство в Белащица - след пиянски скандал

Жестокото убийство в Белащица - след пиянски скандал
Скандал и влиянието на алкохол довели до жестокото убийство в пловдивското село Белащица. Местни споделят, че 55-годишната жертва и убиецът били заедно на маса в същия ден.

Стигнало се до скандал, а двамата вече били употребили алкохол. Напрежението ескалирало и 47-годишният съсед на жертвата не издържал. Наръгал 55-годишния си авер, нанесъл му и порезни рани. След това си тръгнал, пише "Марица".

Малко по-късно тялото на починалия било открито в дома му в селото.

По първоначални данни задържаният за убийството страда от психично заболяване. Ако това се потвърди, то вероятно няма да се изправи пред съда, а ще бъде принудително настанен в психиатрично заведение за лечение.

Двамата съседи често консумирали алкохол заедно, но до подобна ескалация на напрежението не се е стигало, твърдят още местни.

Задържаният е направил самопризнания.

