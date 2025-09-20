Преди тройното самоубийство в Сливница имало и опит за убийство?

Драмата около семейството, което бе намерено мъртво в кола край София продължава.

По данни на News24sofia.eu 53-годишният баща Жоро в последните си часове е посетил адрес на своя роднина Десислава, родена през 1974 г,. и е стрелял с пистолет по нея. Жената е тежко ранена и е транспортирана във Военномедицинска академия, където в момента лекарите се борят за живота ѝ, сочи информацията.

Опитът за убийство не е станал пред очите на съпругата му Нонка и сина им Велислав. Но се е случил малко преди тримата да бъдат открити безжизнени в автомобила им.

Както стана известно в петък, труповете на мъж, жена и момче от Сливница бяха открити в лек автомобил вчера в нива между селата Гълъбовци и Деянова воденица. Те са членове на едно семейство.

Тримата са оставили предсмъртно писмо, от което става ясно, че са стигнали до крайното решение заради тежък здравословен проблем с младото момче.

Хора от Сливница описват семейството като "добри и мили". В информацията за опита за убийство се твърди, че бащата е имал стара вражда с роднината, по която е стрелял.

Потърсихме МВР Сливница и ВМА за официална информация да потвърдят или опровергаят скандалните данни . От МВР не пожелаха да дадат становище, а пресцентърът на болничното заведение засега не отговаря.







