Пловдив забранява трошките да се движат в центъра

В Пловдив въвеждат зони с ниски емисии от края на следващата година. Те ще важат в рамките на 7 месеца от октомври до април. Нова наредба за чистотата на атмосферния въздух забранява използването на дърва и въглища за отопление от началото на 2027 година.

В момента буферни паркинги и специални зони за паркиране около забранените за стари автомобили райони в Пловдив няма. Те ще бъдат заложени в генералния план за движение на града, който предстои да бъде приет. Това са част от мотивите, с които някои от общинските съветници гласуваха против наредбата, която въвежда забранителните зони.

Яна Димитрова, общински съветник от "Браво Пловдив": "В Пловдив няма работещ градски транспорт, в Пловдив няма метро, наистина въздухът е замърсен и с това съм съгласна, но нека преди да подходим рестриктивно да помислим какви са алтернативите за това.

Ден след гласуването на наредбата, пловдивчани също са скептични как тя ще функционира.

"Аз съм твърдо да може всеки автомобил, който не отговаря на изискванията и замърсява околната среда, да не посещава тези зони. Но това да не става по годината на производството. Не може има коли, които са на по 2-3 години, пушат като комини и те ще могат да влизат в центъра, което абсолютно обезсмисля идеята", твърди шофьор пред БНТ.

Бензинови автомобили над 34 години и дизелови над 24 към дата 1 октомври 2026 година ще бъдат ограничени да се движат в центъра на Пловдив в т. нар. малък ринг.

Иван Стоянов – заместник-кмет на Пловдив: "Големият ринг се въвежда от 1 октомври 2028 г. до 30 април 2029 година. Контролът ще се осъществява с видеонаблюдение. Наказанието за физически лица е до 1000 лева."

Според общинската администрация до края на септември 2026 година ще бъде решен и въпросът с паркирането.

Иван Стоянов – заместник-кмет на Пловдив: "Паркингът на Колодрума може да се отдели, част от него, като буферен, паркинга пред КАТ..."

В приетата наредба беше направено изключение за ретро автомобилите. А според съветниците от групата на "Възраждане", тя е дискриминационна и заради това те ще сезират областния управител.



