Стармър настоява за дигитални лични карти

Британският премиер Киър Стармър настоява за въвеждането на дигитални лични карти в опит да намаляване на нелегалната имиграция, като се очаква той да обяви мярката още на конгреса на неговата Лейбъристка партия в края на този месец, съобщи "Файненшъл таймс".

Източници от правителството за заявили пред вестника, че Стармър е твърдо решен да продължи с въвеждането на схема за цифрови лични карти, въпреки скъпия и неуспешен опит на Тони Блеър да въведе задължителни лични карти в началото на века.

По-конкретните детайли на схемата обаче все още се уточняват и графикът може да се промени.

Един от разглежданите модели би включвал предоставянето на дигитална лична карта на всяко лице със законно право да бъде във Великобритания или чрез гражданство, или чрез легализиран имиграционен статут.

Личната карта ще може да се използва за проверки за право на работа и за определяне дали дадено лице отговаря на условията за договор за наем на жилище.

Анкета на More in Common миналата година установи, че 53% от обществеността е в полза на система за дигитална идентификация, а една пета са против.

Скептици относно плана заявиха, че остават въпроси за ползата от дигиталния документ за самоличност пред електронните визи, които вече се използват от имиграционните власти, за да проверяват дали мигрантите имат право да бъдат в Обединеното кралство.

Друг въпрос е дали дигиталният документ за самоличност ще доведе до изискване здравните работници да проверяват имиграционния статут на пациентите.



