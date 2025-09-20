Нова глоба по магистралите?

Освен да засичат средна скорост и шофьори без колан, тол камерите могат също да измерват дистанцията между движещите се автомобили. Това стана ясно от изказването на шефа на АПИ инж. Йордан Вълчев по време на двудневната конфренция "Безопасна пътна инфраструктура", която завърши в петък, предаде "Марица".

Той представи свършеното от АПИ през годината и част от предстоящите дейности. Стана ясно, че скоро ще се контролира средната скорост и по новата АМ "Европа".

"Тол камерите могат да контролират средната скорост, асиметричното натоварване (претоварване) на камионите, кой използва аварийните ленти за по-бързо придвижване, кой кара без колан, а също и дистанцията между колите", посочи инж. Вълчев и поясни, че в закона не е заложен норматив за дистанция между движещите се автомобили.

Но ако настъпи промяна и дистанцията бъде вкарана в закона, то тол камерите ще я измерват и ще бъдат санкционирани тези, които много бързат, присветкват и притискат колите пред тях да се движат по бързо или да им направят писта. Това обикновено са водачите на камиони и по-бързи коли.

Съвсем реално е това да се случи, защото нахалниците по магистралите са особено много и представляват огромен риск за безопасността на движение, смятат експерти и допълват, че възможностите на тол камерите трябва да се използват на 100 %.









