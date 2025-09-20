  • Instagram
МОК: Русия ще играе под неутрален флаг на зимната Олимпиада

МОК: Русия ще играе под неутрален флаг на зимната Олимпиада
Представителите на Русия ще се състезават като неутрални спортисти, без национално знаме или химн, на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина Д'ампецо през 2026 година. Това съобщи Международният олимпийски комитет (МОК) в петък.

"Изпълнителният борд ще приложи абсолютно същия подход, както беше направено в Париж", заяви президентът на МОК Кърсти Ковънтри, визирайки миналогодишните Олимпийски игри, когато руските спортисти можеха да участват само под неутрален флаг и в индивидуални дисциплини.

Тези спортисти също трябваше да преминат проверки, за да докажат, че не подкрепят активно войната в Украйна и нямат връзки с армията.

Те няма да бъдат допуснати до участие в церемонията по откриването на Игрите в Милано/Кортина, които ще се проведат от 6 до 22 февруари, информира CBS News.

Санкциите бяха въведени в отговор на руската инвазия в Украйна през 2022 г. Същите мерки продължават да се прилагат и за спортисти от Беларус, който съюзник на Москва, припомнят световните медии.

Решението, взето на среща в Милано да се запази същата политика, бе очаквано. Ковънтри изигра роля в приемането на миналогодишното решение за Олимпийските игри в Париж.

Ограниченото присъствие на руснаци и беларуси във френската столица задоволи олимпийското ръководство, то успя да събере спортисти от целия свят, като в същото време избегна бойкот от страна на Украйна и най-близките ѝ съюзници.

Само 15 руснаци и 17 беларуси участваха в Париж, спечелвайки общо пет медала.

Руските сили нахлуха в Украйна дни след Олимпиадата през 2022 г., което предизвика санкции от МОК.

Оттогава на Русия и Беларус е забранено да бъдат домакини на международни състезания на своя територия, а техните знамена, химни и официални представители са отстранени от световния спорт.

Що се отнася до спортистите, те първоначално бяха изключени, преди постепенно да започне възстановяването им от март 2023 г.




