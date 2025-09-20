  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +17 / +24
Пловдив: +19 / +29
Варна: +16 / +23
Сандански: +20 / +28
Русе: +19 / +28
Добрич: +15 / +24
Видин: +20 / +30
Плевен: +19 / +29
Велико Търново: +15 / +27
Смолян: +11 / +21
Кюстендил: +17 / +26
Стара Загора: +17 / +27

Жива ли е? И Берлин вдигна мерника на Ружа Игнатова, повдигна ѝ обвинение

  • Сподели в:
  • Viber
Жива ли е? И Берлин вдигна мерника на Ружа Игнатова, повдигна ѝ обвинение

Facebook / Dr. Ruja Ignatova
A A+ A++ A

ерманската прокуратура повдигна обвинения срещу самопровъзгласилата се за „криптокралица“ Ружа Игнатова, издирвана от години за предполагаемата си роля в измамната схема с криптовалутата "Уанкойн" (OneCoin), предаде ДПА.

Четиридесет и петгодишната жена, която има българско и германско гражданство, е заподозряна, че е създала схема за измами от типа финансова пирамида, за разпространението на "Уанкойн". Тя е в списъка на ФБР с 10-те най-издирвани престъпници в света, както и в списъка на най-издирваните лица от Европол, предаде БТА.

Игнатова, чиято компания е имала седалище в западногерманския град Гревен, изчезва безследно през 2017 г. На 25 октомври същата година тя пътува от София до Атина и оттогава не е виждана.

С обвинителния акт германските власти искат да предотвратят изтичането по давност на предполагаемите престъпления, заяви ръководителят на прокуратурата в Билефелд Карстен Новак.

Ако окръжният съд в Билефелд започне производство, давностният срок ще бъде удължен и ще изтече едва след пет години. Разследващите се надяват през това време Игнатова да бъде задържана и изправена пред съда.

В обвинителния акт, който е с обем от 600 страници, са посочени 17 500 жертви на предполагаемата измама и щети в приблизителен общ размер на 57 млн. евро. Прокуратурата се е ограничила до периода 2015 – 2016 г. Като цяло обаче се предполага, че са засегнати милиони инвеститори по целия свят, а щетите възлизат на милиарди евро.

Според полицията в провинция Северен Рейн-Вестфалия, където се намира град Гревен, по време на разследването са били конфискувани активи на стойност около 28 млн. евро.



#Ружа Игнатова

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?