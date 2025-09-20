Русия отрича нейни изтребители да са навлизали във въздушното пространство на Естония

Три руски бойни самолета МиГ-31 са извършили планов полет от Карелия до Калининградска област, въздушното пространство на Естония не е било нарушено. Това съобщиха от министерството на отбраната на Русия, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

"На 19 септември три руски изтребителя МиГ-31 извършиха планов полет от Карелия до летище в Калининградска област. Полетът се проведе в строго съответствие с международните правила за използване на въздушното пространство, без да нарушава границите на други държави, което е потвърдено с обективни средства за контрол. По време на полета руските самолети не се отклониха от съгласуваната въздушна траектория и не нарушиха въздушното пространство на Естония. Маршрутът на полета на самолетите преминаваше над неутралните води на Балтийско море на разстояние повече от три километра от остров Вайндло", съобщиха от руското военно ведомство.

В петък Естония официално поиска консултации по член 4 от Договора на НАТО, след като въздушното ѝ пространство бе нарушено от страна на Русия по-рано през деня, заяви премиерът на страната Кристен Михал.

В публикация в X той потвърди, че три руски изтребителя МиГ-31 са навлезли в естонското въздушно пространство и са били отблъснати от изтребители на НАТО, преди да бъдат „принудени да избягат“. „Подобно нарушение е напълно неприемливо“, каза Михал.

Нарушаването от руски военни самолети на въздушното пространство на държавата-член на НАТО Естония е последната опасна дейност на Русия през последните дни, заяви британският министър на отбраната Джон Хийли. „Последната безразсъдна и опасна дейност на Русия е третото нарушение на въздушното пространство на НАТО през последните дни“, поясни Хийли. „Но агресията на Путин само укрепва единството на НАТО и нашата решимост да застанем до Украйна“.