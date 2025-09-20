Служители на БНТ в стачна готовност, искат 30% по-високи заплати
Служители на Българската национална телевизия заявиха готовност да започнат стачни действия от сряда следващата седмица - това потвърдиха за Българското национално радио от стачния комитет. Основното искане е за повишение на възнагражденията с близо 30 на сто и подобряване на условията на труд.
От стачния комитет са уведомили генералния директор на БНТ Емил Кошлуков за намеренията за провеждане на предварителна стачка от 24 септември до 1 октомври, като обществената телевизия няма да спира излъчването, но новините ще се отразяват телеграфно. Дали стачката ще се проведе, зависи от насрочената с Емил Кошлуков среща за 23-и септември, понеделник, допълниха от стачния комитет.
