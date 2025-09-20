  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +18 / +25
Пловдив: +19 / +28
Варна: +18 / +25
Сандански: +19 / +28
Русе: +20 / +28
Добрич: +18 / +25
Видин: +19 / +30
Плевен: +20 / +29
Велико Търново: +17 / +27
Смолян: +10 / +21
Кюстендил: +17 / +27
Стара Загора: +17 / +27

Служители на БНТ в стачна готовност, искат 30% по-високи заплати

  • Сподели в:
  • Viber
Служители на БНТ в стачна готовност, искат 30% по-високи заплати

БНТ
A A+ A++ A

Служители на Българската национална телевизия заявиха готовност да започнат стачни действия от сряда следващата седмица - това потвърдиха за Българското национално радио от стачния комитет. Основното искане е за повишение на възнагражденията с близо 30 на сто и подобряване на условията на труд.

От стачния комитет са уведомили генералния директор на БНТ Емил Кошлуков за намеренията за провеждане на предварителна стачка от 24 септември до 1 октомври, като обществената телевизия няма да спира излъчването, но новините ще се отразяват телеграфно. Дали стачката ще се проведе, зависи от насрочената с Емил Кошлуков среща за 23-и септември, понеделник, допълниха от стачния комитет.


#БНТ #по-високи заплати #стачна готовност

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?