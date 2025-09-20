ЕК одобри 19-ия санкционен пакет срещу Русия, Зеленски го приветства

Европейската комисия одобри в петък 19-ия санкционен пакет срещу Русия, който ще предложи за гласуване на Съвета на ЕС, съобщи завеждащата пресслужбата на Комисията Паула Пиньо.

Пълна забрана за вноса на руски втечнен газ в ЕС е една от мерките, заложени в 19-тия санкционен пакет срещу Руся, обяви председателката на Комисията Урсула фон дер Лайен.

Пакетът е насочен срещу основните двигатели на руската военна машина - енергийните приходи, финансирането, високотехнологичните ресурси и военнопромишлената база, изтъкна Зеленски и добави, че очаква бързо приемане на новите санкции.

Предстои страните членки да обсъдят новите мерки, които трябва да бъдат приети единодушно.

Зеленски приветства обявения от ЕК 19-и пакет от санкции срещу Русия и посочи, че мерките ще имат значителен ефект върху руската икономика.



