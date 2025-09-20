  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +18 / +25
Пловдив: +19 / +28
Варна: +18 / +25
Сандански: +19 / +28
Русе: +20 / +28
Добрич: +18 / +25
Видин: +19 / +30
Плевен: +20 / +29
Велико Търново: +17 / +27
Смолян: +10 / +21
Кюстендил: +17 / +27
Стара Загора: +17 / +27

ЕК одобри 19-ия санкционен пакет срещу Русия, Зеленски го приветства

  • Сподели в:
  • Viber
ЕК одобри 19-ия санкционен пакет срещу Русия, Зеленски го приветства
A A+ A++ A

Европейската комисия одобри в петък 19-ия санкционен пакет срещу Русия, който ще предложи за гласуване на Съвета на ЕС, съобщи завеждащата пресслужбата на Комисията Паула Пиньо.

Пълна забрана за вноса на руски втечнен газ в ЕС е една от мерките, заложени в 19-тия санкционен пакет срещу Руся, обяви председателката на Комисията Урсула фон дер Лайен.

Пакетът е насочен срещу основните двигатели на руската военна машина - енергийните приходи, финансирането, високотехнологичните ресурси и военнопромишлената база, изтъкна Зеленски и добави, че очаква бързо приемане на новите санкции.

Предстои страните членки да обсъдят новите мерки, които трябва да бъдат приети единодушно.

Зеленски приветства обявения от ЕК 19-и пакет от санкции срещу Русия и посочи, че мерките ще имат значителен ефект върху руската икономика.

#ЕК #антируски санкции

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?