ЕК одобри 19-ия санкционен пакет срещу Русия, Зеленски го приветства
Европейската комисия одобри в петък 19-ия санкционен пакет срещу Русия, който ще предложи за гласуване на Съвета на ЕС, съобщи завеждащата пресслужбата на Комисията Паула Пиньо.
Пълна забрана за вноса на руски втечнен газ в ЕС е една от мерките, заложени в 19-тия санкционен пакет срещу Руся, обяви председателката на Комисията Урсула фон дер Лайен.
Пакетът е насочен срещу основните двигатели на руската военна машина - енергийните приходи, финансирането, високотехнологичните ресурси и военнопромишлената база, изтъкна Зеленски и добави, че очаква бързо приемане на новите санкции.
Предстои страните членки да обсъдят новите мерки, които трябва да бъдат приети единодушно.
Зеленски приветства обявения от ЕК 19-и пакет от санкции срещу Русия и посочи, че мерките ще имат значителен ефект върху руската икономика.
Още по темата:
- » Кая Калас: Да ударим по руските банки
- » ЕК след срещата в Аляска: Готови сме да продължим натиска върху Русия
- » EК готви ответни мита върху американски стоки за 93 млрд. евро