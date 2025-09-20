Полша вдигна по тревога бойни самолети, след като Русия започна удари срещу Украйна
Полски и съюзнически самолети бяха вдигнати във въздуха рано днес, за да гарантират безопасността на полското въздушно пространство, след като Русия започна въздушни удари срещу западната част на Украйна, близо до границата с Полша, съобщиха въоръжените сили на страната членка на НАТО, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
"Полски и съюзнически самолети оперират в нашето въздушно пространство, а наземните системи за противовъздушна отбрана и радарно разузнаване са в най-висока степен на готовност", съобщи оперативното командване в публикация в X.
В 05:40 ч. почти цяла Украйна беше в състояние на въздушна тревога след предупрежденията на украинските въздушни сили за руски атаки с ракети и дронове.
Съобщава се за взривове в Днипро и Николаев. А на руска територия управителят на Ростовска област съобщи, че е била отблъсната украинска атака с дронове в осем района. Нанесени са щети, няма пострадали хора.
Още по темата:
- » Украйна започна контранастъпление, Зеленски: Освобождаваме страната
- » Лавров: Европа иска гаранции за сигурност на Украйна, които да продължат войната
- » The American Conservative: Войната в Украйна наближава неизбежния си край - Русия печели