МВФ: Увеличете местни данъци и осигуровките, замразете заплатите

Международният валутен фонд препоръча повишаване на осигуровките и имотните данъци от 2026 година. Това ставна ясно при изслушването на представители на редовната мисия на фонда в бюджетната комисия в Народното събрание в петък.

Препоръчва се също така въвеждане на мултифондовете и премахване на максималния осигурителен праг.

Българската икономика работи над потенциала си, заяви ръководителят на мисията Фабиан Борнхорст.

Той препоръча следващата година да има свиване на разходите с 1% от БВП, като и вдигане на осигуровките също с процент:

"Нещо, което ще ви помогне да укрепите пенсионно-осигурителната система, е още от догодина да започне повишаване на осигурителните вноски", коментира Фабиан Борнхорст и допълни, че социалните придобивки трябва да бъдат таргетирани.

Според МВФ бюджетните разходи следва да се пренасочат от покачване на заплатите в публичния сектор към инвестиции:

"Овладяването на ръста на заплатите в публичния сектор и отвързването на някои социални плащания от минималната работна заплата и нейния ръст също ще помогне, за да се спестят средства".

Друга препоръка е да има по-висока събираемост от акцизи и повишаване на имотните данъци.

В средносрочен план за пореден път МВФ препоръча въвеждане на прогресивна данъчна скала – нещо, на което възрази председателят на бюджетната комисия и депутат от ГЕРБ Делян Добрев.

Той изрази несъгласие и с отпадането на максималния осигурителен праг, но се въздържа от коментар за увеличаването на осигурителната тежест още от догодина.



