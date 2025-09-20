МВФ: Увеличете местни данъци и осигуровките, замразете заплатите
Международният валутен фонд препоръча повишаване на осигуровките и имотните данъци от 2026 година. Това ставна ясно при изслушването на представители на редовната мисия на фонда в бюджетната комисия в Народното събрание в петък.
Препоръчва се също така въвеждане на мултифондовете и премахване на максималния осигурителен праг.
Българската икономика работи над потенциала си, заяви ръководителят на мисията Фабиан Борнхорст.
Той препоръча следващата година да има свиване на разходите с 1% от БВП, като и вдигане на осигуровките също с процент:
"Нещо, което ще ви помогне да укрепите пенсионно-осигурителната система, е още от догодина да започне повишаване на осигурителните вноски", коментира Фабиан Борнхорст и допълни, че социалните придобивки трябва да бъдат таргетирани.
Според МВФ бюджетните разходи следва да се пренасочат от покачване на заплатите в публичния сектор към инвестиции:
"Овладяването на ръста на заплатите в публичния сектор и отвързването на някои социални плащания от минималната работна заплата и нейния ръст също ще помогне, за да се спестят средства".
Друга препоръка е да има по-висока събираемост от акцизи и повишаване на имотните данъци.
В средносрочен план за пореден път МВФ препоръча въвеждане на прогресивна данъчна скала – нещо, на което възрази председателят на бюджетната комисия и депутат от ГЕРБ Делян Добрев.
Той изрази несъгласие и с отпадането на максималния осигурителен праг, но се въздържа от коментар за увеличаването на осигурителната тежест още от догодина.
