  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +18 / +25
Пловдив: +19 / +28
Варна: +18 / +25
Сандански: +19 / +28
Русе: +20 / +28
Добрич: +18 / +25
Видин: +19 / +30
Плевен: +20 / +29
Велико Търново: +17 / +27
Смолян: +10 / +21
Кюстендил: +17 / +27
Стара Загора: +17 / +27

МВФ: Увеличете местни данъци и осигуровките, замразете заплатите

  • Сподели в:
  • Viber
МВФ: Увеличете местни данъци и осигуровките, замразете заплатите

Рikist.com
A A+ A++ A

Международният валутен фонд препоръча повишаване на осигуровките и имотните данъци от 2026 година. Това ставна ясно при изслушването на представители на редовната мисия на фонда в бюджетната комисия в Народното събрание в петък.

Препоръчва се също така въвеждане на мултифондовете и премахване на максималния осигурителен праг.

Българската икономика работи над потенциала си, заяви ръководителят на мисията Фабиан Борнхорст.

Той препоръча следващата година да има свиване на разходите с 1% от БВП, като и вдигане на осигуровките също с процент:

"Нещо, което ще ви помогне да укрепите пенсионно-осигурителната система, е още от догодина да започне повишаване на осигурителните вноски", коментира Фабиан Борнхорст и допълни, че социалните придобивки трябва да бъдат таргетирани.

Според МВФ бюджетните разходи следва да се пренасочат от покачване на заплатите в публичния сектор към инвестиции:

"Овладяването на ръста на заплатите в публичния сектор и отвързването на някои социални плащания от минималната работна заплата и нейния ръст също ще помогне, за да се спестят средства".

Друга препоръка е да има по-висока събираемост от акцизи и повишаване на имотните данъци.

В средносрочен план за пореден път МВФ препоръча въвеждане на прогресивна данъчна скала – нещо, на което възрази председателят на бюджетната комисия и депутат от ГЕРБ Делян Добрев.

Той изрази несъгласие и с отпадането на максималния осигурителен праг, но се въздържа от коментар за увеличаването на осигурителната тежест още от догодина.


#МВФ

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Бизнес
Последно от Бизнес

Всички новини от Бизнес »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?