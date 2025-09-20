Седмичен хороскоп от 22 до 28 септември

Седмицата след слънчево затъмнение ( то е на 21 септември) обикновено преминава леко и свободно. Приключва период на тревоги и панически настроения, отварят се нови възможности в личния живот. Така че сега е най-подходящото време да се заредите с позитивна енергия, да се влюбите от пръв поглед или да укрепите настоящите си отношения.

Овен

Представителите на знака Овен през идната седмица може да очакват важно и съдбоносно събитие. Не го пропускайте сред поредицата от неотложни задачи и суета. Гонитбата за успех е важна, но не забравяйте да се оглеждате! Във вторник не отказвайте предложената помощ и съвети. В сряда ще трябва постоянно да контролирате емоциите си, за да избегнете конфликти. В четвъртък може да се случи изненада от личен характер. Петък е подходящ за дългоочаквани покупки. В събота е по-добре да се откажете от далечни пътувания. Неделя е благоприятна за срещи с приятели. Ако споделите с тях отдавнашни болезнени въпроси, има голяма вероятност да чуете полезни насоки или заедно да измислите нестандартни ходове и решения.

Телец

При Телците седмицата може да протече съвсем не по план. Много време и внимание неочаквано ще бъдат погълнати от близки хора — ще се наложи да решавате техни проблеми. В началото на седмицата трудност може да се окажат и вашите емоции, постарайте се навреме да си казвате: „Стоп!“. В понеделник е възможна необичайна среща, и ще получите максимално удоволствие, ако не се опитвате да я върнете в рамките на баналността, а си позволите да се отпуснете и да се носите по течението. В сряда ще се появи възможност да подобрите нещо в битов план — не я пропускайте. През втората половина на седмицата е благоприятно да започнете избавяне от вредни навици. Ако към уикенда ви предложат пътуване извън града — съгласете се!

Близнаци

При Близнаците седмицата ще бъде обвита с мъгла, изпълнена с интриги и клюки. В първите дни на седмицата може настойчиво да ви провокират към скандал или неразумни изказвания. Спазвайте режим и се наспивайте, за да не се разбалансира нервната ви система и да имате сили да преодолявате препятствия. Сряда е подходяща за обсъждане на нови идеи и проекти с близки хора. Ако през втората половина на седмицата се появи възможност да научите нещо ново — веднага я грабнете. В събота са възможни здравословни проблеми, пазете се от течение и настинки. В неделя обърнете специално внимание на по-малките членове на семейството и домашните любимци.

Рак

Раците ще спечелят най-много от слънчевото затъмнение. Седмицата след него ще се развие доста позитивно, при условие че слушате себе си и не позволявате на околните да ви командват. Не поемайте чужди задължения и вземайте всички решения самостоятелно. Вторник е благоприятен за връщане на дългове и изпълнение на отдавнашни обещания. В сряда е възможна най-идеалната среща за тази година — не пропускайте този чудесен шанс. Втората половина на седмицата може да донесе дългоочаквани промени, особено ако не стоите със скръстени ръце. Към уикенда може да се натрупа умора — и душевна, и физическа. Отделете повече време за почивка.

Лъв

Звездите казват, че през идващата седмица социалната активност на Лъвовете ще се увеличи неимоверно. Това ще бъде изненадващо дори за самите вас. Може да ви се прииска да възродите изоставени акаунти в социалните мрежи, да се появите в чат на бивши съученици и дори да се обадите на някого от старите си увлечения. Макар че последното все пак не е препоръчително. Популярността ви ще нарасне, а забравени заслуги може да засияят с нови цветове и да ви донесат полза. Нови проекти е по-добре да стартирате не от понеделник, а от вторник — това е много благоприятен ден. В сряда обърнете максимално внимание на входящите предложения. През втората половина на седмицата разпределяйте разумно времето и силите си.

Дева

Седмицата при Девите ще премине спокойно и дори скучно — звездите съветват да не започвате нови дела, по-добре се постарайте да завършите старите. Едва ли ще успеете веднага да видите значими резултати от усилията си, но продължавайте напред и скоро те ще се появят. Във вторник се постарайте да не действате сами, търсете съмишленици. В сряда бъдете внимателни с документи, четете дребния шрифт и не се преуморявайте. Петък е добър за решаване на въпроси, свързани с дома, вилата или друго семейно имущество. В събота всичко може да започне да ви дразни, и тогава трябва да проявите търпение, за да не нападате никого. В неделя отделете време за общуване с природата.

Везни

На Везните през седмицата им се препоръчва да обърнат особено внимание на здравето си — не жалете време и средства, посетете лекари, чиито прегледи отдавна отлагате. Също така е много важно да започнете да се освобождавате от вредни навици и да промените подхода си към храненето. Във вторник бъдете особено дипломатични в разговорите и не изказвайте излишни неща. В сряда отделете вечерта за творчество: четене на книги или посещение на изложба — всичко, което ви вдъхновява за нови идеи. В петък може да се очертае искрен диалог с близък човек. Не го избягвайте — този разговор може да изясни и подобри много неща. През почивните дни не вземайте важни решения, дайте си време да обмислите всичко.

Скорпион

Скорпионите през предстоящата седмица трябва да бъдат по-потайни от обикновено и да не доверяват сърдечните си тайни на никого. Има голяма вероятност, че клюки за вас ще се разпространяват и без това, но съвсем сигурно е, че не бива да ги подхранвате с допълнителна информация. В понеделник на работа може да възникнат определени трудности, но най-важното е да не се поддавате на манипулации от колеги и да не давате реални поводи за конфликти. Във вторник и сряда бъдете готови рязко да смените курса или да преразгледате някои свои убеждения. Средата на седмицата е подходяща за вътрешни трансформации. В четвъртък не пропускайте възможностите, които се появяват. Петък е подходящ да поискате увеличение на заплатата или повишение, но бъдете тактични. Събота е благоприятна за активен спорт.

Стрелец

През задаващата се седмица Стрелците е добре да забавят темпото. Здравето може да изисква по-голямо внимание, а нервната система — нужда от презареждане. Във вторник бъдете по-внимателни — завистници може да ви пречат и да ви подведат в сериозни работни въпроси. В сряда е възможно приятно запознанство, но не бързайте да правите дългосрочни планове. Поне до третата среща. Четвъртък е подходящ за успешни покупки. В петък излезте на среща с приятели — това ще ви помогне да се разсеете и освежите. През уикенда е по-добре да се откажете от далечни пътувания. Пестете жизнената си енергия, събирайте сили за нови постижения.

Козирог

При Козирозите седмицата ще бъде доста контрастна откъм настроения. Ако имате възможност да я посветите изцяло на любов и пътувания, това ще бъде идеалният вариант. Ако не, то на работа ще се наложи да лавирате и да се вслушвате не само в себе си, но и в мнението на околните. Във вторник може да получите молба за помощ от роднини. В сряда се старайте да избягвате физически натоварвания — има голяма вероятност от травми. В четвъртък е възможно неразположение, и тогава е по-добре да не се престаравате, а да си починете. Петък е добър за стартиране на нови проекти. В събота има висок риск от грешки и загуби — бъдете бдителни.

Водолей

На Водолеите през новата седмица може да не им достигат сили дори за изпълнение на рутинни задачи, така че не се опитвайте да покорявате върхове (дори и много малки). Ако засега нямате възможност да си починете, поне не поемайте допълнителни натоварвания. В първите дни на седмицата отделете време за детайлно планиране: опишете подробно какво искате и как ще го постигнете. В сряда започнете да се освобождавате от вредни навици, и скоро ще си кажете „благодаря“. В четвъртък казвайте „да“ на възможностите и предложенията в личната сфера. А срещите в петък, напротив, е по-добре да избягвате. Прекарайте уикенда далеч от шумни компании и се старайте да не влизате в конфликти със съседи.

Риби

Рибите могат сами да станат и сценаристи, и режисьори на предстоящата седмица. Всичко, което планирате в личния си живот, със сигурност ще се сбъдне. Но не пренебрегвайте основните си задължения — в началото на седмицата са възможни неочаквани проверки от началството. Постарайте се да не попадате под ударите. Също така избягвайте непоискани съвети от роднини — дори и да изглеждат разумни на пръв поглед, не е нужно да ги следвате. В сряда се заредете с ентусиазъм, включете игрово настроение и късметът непременно ще ви посети. В четвъртък приемайте всяка помощ, дори от хора, които не са ви особено приятни. В края на седмицата ще бъдете търсени във всички области — поставяйте ясни приоритети.