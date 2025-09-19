Атанас Запрянов: ВВС са готови за защита от дронове

Българските Военновъздушни сили поддържат висока степен на готовност за защита на въздушното пространство на страната, включително срещу възможни масирани атаки с безпилотни летателни апарати. Това заявява министърът на отбраната Атанас Запрянов в отговор на парламентарно питане, публикувано официално на сайта на Народното събрание.

Според министър Запрянов, готовността се осигурява както чрез самостоятелни сили, така и в рамките на Интегрираната система за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО. Повод за въпроса на народния представител от "Продължаваме промяната – Демократична България" Даниел Лорер е инцидентът с масово навлизане на дронове във въздушното пространство на Полша, при което Варшава бе принудена да използва въоръжение, за да неутрализира опасността.

„След инцидента в Полша са предприети действия и мерки за усилване на наблюдението и охраната в североизточно направление,“ посочва министърът на отбраната.

Министерството на отбраната вече работи по няколко проекта за повишаване на капацитета за противодействие на дронове, като изгражда способности още преди случая с Полша. Част от усилията включват и закупуване на нови оръжейни системи, които се очаква да подсилят оперативните възможности на въоръжените сили.

3,27 милиарда евро за модернизация чрез SAFE

Финансовата основа за предстоящата трансформация на армията ще бъде програмата SAFE (Strategic Arms Financing in Europe), която бе приета от Съвета на Европейския съюз през май. Европейската комисия вече одобри индикативно разпределение на средства за държавите членки, като за България са предвидени близо 3,27 милиарда евро под формата на дългосрочни нисколихвени заеми.

Министерството на отбраната има краен срок до 30 ноември 2025 година да изготви аргументиран Национален инвестиционен план за европейската отбранителна промишленост, който ще бъде подложен на оценка от Европейската комисия. След одобрение, Съветът на ЕС ще приеме изпълнително решение, което ще позволи сключване на споразумение за заем. Това се очаква да се случи не по-рано от края на първото тримесечие на 2026 година.

„След сключване на споразумението, МО ще разработи проект на Национален план за повишаване на инвестициите в отбраната, в съответствие с плана по SAFE,“ допълва министър Запрянов.

Проекти за модернизация до 2032 година

Част от проектите, които ще бъдат включени в инвестиционния план, вече са заложени в действащата Програма за инвестиции в отбраната до 2032 година. По някои от тях вече са направени конкретни стъпки, което ще позволи бързото им включване в новия инвестиционен пакет.

Стойността на проектите и обхватът на модернизацията ще зависят от утвърдените разходи за отбрана за 2026 година, както и от сумата, която ще бъде договорена по инструмента SAFE. Според военния министър, приоритетът на Министерството на отбраната остава запазване на „ускореното темпо на превъоръжаване“, което вече се наблюдава с напредъка по ключови проекти.