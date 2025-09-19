КНСБ откри надценки до 70% в магазините

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) отчита продължаваща сериозна разлика между цените на дребно и на едро на основни хранителни стоки. При наблюдението на малката потребителска кошница за август 2025 г. синдикатът установява "типична надценка на продуктите в диапазон 20-70% на стоките при търговията на дребно".

Данните, представени днес от ръководството на КНСБ, показват, че при множество продукти като ориз, прясно мляко, сирене, яйца, домати, краставици, картофи и ябълки надценката е над 50% за крайния потребител спрямо борсовата цена.

"Има изключителна нехомогенност в ценообразуването" на 21 стоки от малката потребителска кошница по региони, съобщиха от синдиката. Брашното например е най-скъпо във Варна, Русе и Монтана с около 4-5% над средната цена за страната, докато в Пазарджик, Смолян и Разград то е най-евтино.

Регионални различия в цените

Според наблюдението на КНСБ, съществуват значителни различия по райони при редица ключови стоки, като отклоненията достигат до 19% под и над средната цена за страната.

Свинският бут (килограм, без кост) е най-скъп във Видин, Велико Търново и София. Картофите държат най-високи цени в Добрич, Перник и Бургас, а кренвиршите – във Видин, Смолян и София.

Малките магазини срещу големите вериги

Интересен факт, който синдикатът отбелязва, е че малките търговски обекти като цяло поддържат по-ниски цени спрямо големите вериги. Президентът на КНСБ Пламен Димитров коментира, че това разминаване следва да бъде изследвано по-задълбочено.

"Няколко стоки трайно и постоянно запазват по-ниски цени в малките търговски обекти. Сред тях са кренвирш, яйца, домати", каза Димитров. По думите му кренвиршите са с около 1.60 лева по-скъпи в търговските вериги, отколкото в малките магазини. От друга страна, оризът е по-евтин в големите търговски обекти.

Динамика на цените през август

Директорът на Института за социални и синдикални изследвания и обучение (ИССИО) и главен икономист на конфедерацията Любослав Костов отчете ръст в цените на малката потребителска кошница от 0,3% на месечна база.

Най-голямото поскъпване при големите търговски вериги е регистрирано при краставиците – 7,5% на месечна база. При малките магазини най-голямо поскъпване има при белия боб – 5,7% за килограм.

Скрита надценка по веригата

Според Пламен Димитров има скрита надценка от производителя до магазинната мрежа, размерът на която остава неясен. Той спомена, че Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) подготвя анализ за цените на хранителните продукти.

"Регулаторът трябва да сравнява данните за по-дълги периоди, защото достигнатите неприлично високи нива остават и затова хората смятат с право, че цените са високи", заяви Димитров пред журналисти.

Наблюдението на КНСБ обхваща цените на 21 стоки от малката потребителска кошница в над 600 малки и големи търговски обекта в 81 общини в страната. Мониторингът е част от мерките за обществен контрол върху цените във връзка с предстоящото въвеждане на еврото от 1 януари 2026 г.