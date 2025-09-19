НОИ: Нито една пенсия няма да бъде намалена от 1 януари

Управителят на Националния осигурителен институт (НОИ) Весела Караиванова и омбудсманът Велислава Делчева дадоха днес началото на съвместната кампания "Пенсиите в евро" по време на изнесена приемна за граждани в Дупница. Инициативата е насочена към възрастните хора във връзка с предстоящото въвеждане на еврото от 1 януари 2026 г.

"Няма да има никой от 1 януари, който да е с намалена, променена или спряна пенсия. Това се отнася и за обезщетение за майчинство, бременност и раждане, както и за отглеждане на дете, за инвалидна пенсия или временна нетрудоспособност", заяви по време на срещата Весела Караиванова, цитирана от БТА.

Управителят на НОИ подчерта, че превалутирането на пенсиите ще стане по официалния курс, така че няма опасност някой да загуби дори и минимален доход. По думите ѝ, НОИ вече е започнал подобна кампания и в домовете за възрастни хора.

Омбудсманът Велислава Делчева предупреди присъстващите за възможни телефонни измами, свързани с обмяната на валута. "Няма институция, която да ви звъни по телефона или да ви подканва да обменяте левове в евро", подчерта тя и добави, че всички договори автоматично ще се превалутират в евро спрямо официалния курс.

Делчева призова хората да не бързат да обменят сега левовете в евро, тъй като банките все още взимат такси за тази услуга. "След 1 януари всеки спокойно може и в БНБ, и в останалите банки без такса да обмени парите си", обясни омбудсманът.

Основната цел на кампанията е да информира и консултира пенсионерите по всички въпроси, свързани с предстоящата промяна - от преизчисляването на пенсиите до разпознаването на фалшиви банкноти. По време на срещата бяха раздавани брошури, предоставени от Министерството на финансите, които визуализират преизчисляването по официалния курс от 1 евро = 1,95583 лв.

Кампанията ще обхване предимно малки населени места в страната, като в нея са ангажирани всички 28 териториални поделения на НОИ, които със съдействието на местните власти ще се опитат да достигнат до жителите на по-малките населени места.