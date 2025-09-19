Всяко трето дете в България пие под литър вода на ден

Едно от три деца у нас пие по-малко от един литър вода на ден, а едва 18% от хората следят дневния си прием на течности.



Това показват резултатите от национално представително проучване на агенция ИПСОС, проведено сред 1000 души на възраст между 16 и 69 години, съобщи в ефира на NOVA NEWS националният консултант по хранене и диететика проф. Веселка Дулева.

„В ежедневието, дори в умерен климат и без сериозни физически натоварвания, губим над 2,5 литра течности чрез изпаряване от кожата и дишането. Тези загуби трябва да бъдат компенсирани, а това се случва с прием на течности,“ обясни проф. Дулева.

Според нея възрастните и децата у нас пият средно около литър вода дневно.

„Необходимо е да се приемат поне 6 до 8 чаши вода на ден – това са около литър и половина минимум“ ,подчерта тя.

Проф. Дулева посочи, че кафето и алкохолът не са подходящи за хидратация, тъй като имат диуретичен ефект и дори увеличават загубата на течности. „В повечето случаи хората нямат изграден навик да пият вода. Затова е важно децата още от ранна възраст да се обучават да го правят“, допълни експертът.



Тя препоръча минимум литър и половина вода дневно и за децата, като алтернативен вариант могат да се включват напитки като айрян, които са по-добър избор от подсладените сокове.

„Най-добрият източник за хидратация е водата – независимо дали минерална, изворна или трапезна“, категорична е проф. Дулева. По думите ѝ жаждата е първият сигнал за дехидратация, а сред другите симптоми са главоболие и намалена концентрация.