Златанов: Българските гранични полицаи са школа за европейските, реалността е най-добрият учител

Ползата от съвместните учения на структурите за сигурност е огромна, а днешната демонстрация бе реалистична симулация на инциденти, които реално са се случвали в последните месеци. Това заяви директорът на Главна дирекция "Гранична полиция" главен комисар Антон Златанов пред журналисти в Созопол. Той наблюдава учение по море на "Гранична полиция" за противодействие на трансграничната престъпност.

"Днес показахме реални казуси от последните месеци – не просто сценарии, а компилация от реални действия. Така проверяваме, съгласуваме и популяризираме нашата дейност", заяви Златанов.



Той увери, че "Гранична полиция" работи денонощно – 24 часа, седем дни в седмицата, по суша и по море, като подчерта, че българските граничари са признати от европейските си партньори като образец за професионализъм.

"Считам, че българските гранични полицаи са, може би, школа и за европейските гранични полицаи. Това е признато от нашите партньори", каза той.

По думите му, извън първоначалното обучение при постъпване на служба, всички служители преминават ежедневни, ежеседмични и ежемесечни тренировки.

"Най-голямото обучение е денонощната работа – защото реалността е най-добрият учител", заяви още Златанов. Той подчерта, че усилията не са насочени само към оперативната дейност, но и към ефективното усвояване на европейски средства. "Освен чисто полицейска дейност, тук има и огромна мениджърска работа – да се усвояват средства за закупуване и поддръжка на хеликоптери, кораби, морски и подводни дронове, водолазно оборудване. Това са скъпи, трудни за управление, но много мощни средства", отбеляза той.

По отношение на основните заплахи пред сигурността, Златанов акцентира, че водещ приоритет остава борбата с нелегалната миграция, следван от контрабандата.

Той припомни случаи на успешни операции, включително откриването на над 120 кг наркотици, скрити в тайници на яхта край Царево, както и неутрализиране на канал за наркотрафик през море през юли тази година, при който бяха извадени четири сака с близо 50 кг наркотици.

Тези казуси са нашето ежедневие. Публикуваме ги, оповестяваме ги. За съжаление, добрите новини бързо се забравят, а лошите се коментират дълго. Може би затова трябва по-често да говорим за доброто, което се върши, посочи Златанов.