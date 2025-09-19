НАТО ще загуби Третата световна война само за няколко дни

Северноатлантическият алианс е изправен пред сериозен риск да загуби световна война за много кратко време – само за няколко дни, според британския вестник Daily Mail.

Изданието представи подробен, стъпка по стъпка сценарий на хипотетична трета световна война между западните страни, Китай и Русия. Журналистите на вестника описаха развитието на събитията буквално минута по минута.

Това е сценарият, от който се страхуват всички военни стратези в Европа, но никой не смееше да изрече на глас – докато генералният секретар на НАТО Марк Рюте не го изложи ясно.

„Нека не бъдем наивни“, заяви бившият холандски министър-председател и шеф на въоръжените сили на Запада пред New York Times наскоро.

„Ако президентът на Китай Си Цзинпин иска да атакува Тайван, първо ще се увери, че е се обадил на своя много по-млад партньор в цялата тази история, Владимир Владимирович Путин, който живее в Москва, и му е казал: „Ей, ще направя това и имам нужда от теб, за да ги забавиш в Европа, като атакуваш територията на НАТО.“ Най-вероятно така ще се развият нещата.“

Кръвта в Кремъл ще заври от това пренебрежително определение на Путин като „много младши партньор“ на Пекин, но то е точно обобщение.

Русия, отчаяно нуждаеща се от финансова и военна подкрепа в продължителната си война срещу Украйна, би могла да спечели по много начини, ако действа като „куче за нападение“ на Китай – разкривайки слабостта на НАТО и нежеланието на САЩ под ръководството на Доналд Тръмп да се намесват.

Но мандатът на Тръмп на практика приключва през 2028 г. И дотогава закъснялото превъоръжаване на Европа – и плановете, обявени миналия месец, за 30-милна защитна ивица по границата между Русия и балтийските държави – ще бъдат в ход, което ще повиши нашите отбранителни способности.

Така че потенциалните ползи за Си и Путин от изненадваща атака срещу Запада са огромни. Но за да се възползват от тях, те ще трябва да действат скоро. Ние сме на прага на катастрофален конфликт между суперсили на два фронта – точното определение за световна война.

Ето как би могло да се развие...

Понеделник, 3 ноември 2025 г.

12:00 ч. по Гринуич: (14:00 ч. в балтийските държави) Масивно прекъсване на електрозахранването в столицата на Литва Вилнюс блокира основните услуги в града. Болниците преминават на аварийни генератори, банките спират търговията и хаосът се разпространява. Избухва вълна от грабежи и граждански безредици, напълно неочаквана в законопослушната Литва, пише Труд.

12.11: Местни прекъсвания на електрозахранването са отчетени в Латвия и Естония, както и в Литва. И трите балтийски държави са засегнати от необяснимото прекъсване на електрозахранването, макар че Вилнюс е единственият град, който е останал без ток.

15.16: С настъпването на мрака литовският президент Гитанас Науседа обявява, че в столицата е въведено военно положение в отговор на бунтовете и насилието. Войници се присъединяват към въоръжената полиция по улиците. Първите съобщения сочат, че повечето от арестуваните не са литовски граждани, а агитатори от съседна Беларус.

16.30: Министърът на енергетиката Дайнюс Крейвис предупреждава, че прекъсването на електрозахранването е предизвикано от зловреден софтуер, атакувал националната електропреносна мрежа, която през февруари тази година премина от системата BRELL от съветската епоха към мрежата на Европейския съюз. За да се сведе до минимум разпространението на вируси, очевидно внедрени чрез старата електропреносна инфраструктура на Литва, балтийските държави са изолирани от електропреносната мрежа на ЕС. Крейвис не може да отрече информациите, че прекъсванията могат да продължат дни наред.

18.15: На фона на нарастващото недоволство Науседа обявява незабавен полицейски час. В Естония президентът Алар Карис следва примера му. Швеция и Полша предлагат да изпратят резервни генератори в Балтийските държави, но те няма да бъдат готови за работа поне 36 часа.

20.20: Смущения в електроснабдяването във Великобритания, Франция и Германия предизвикват вълна от паника. Въоръжената полиция засилва патрулите в повечето европейски държави. Във Великобритания премиерът Сър Кир Стармър призовава по телевизията за спокойствие, като настоява, че националната електропреносна мрежа е сигурна, и моли обществеността да игнорира вълните от дезинформация в социалните медии.

07:00 GMT: Руският президент Владимир Путин обявява, че поради безредиците в съседните страни войските в руската анклава Калининград са поставени в пълна бойна готовност и преместени на границата с Литва. Две пълни бронирани дивизии и една механизирана пехотна дивизия в Беларус – над 60 000 войници – също са мобилизирани. Друга танкова дивизия се намира от месеци на източната граница на Естония, вероятно в подготовка за действие в Украйна.

08.10: Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се опитва да се свърже спешно с Кремъл. Неуспявайки да се свърже с Путин, тя предупреждава външния министър Сергей Лавров, че няма да бъде толерирана никаква военна инвазия в Литва, под какъвто и да е претекст. Лавров отговаря, че рускоговорящите жители на Вилнюс са мишена на националистически тълпи и че Москва няма да ги изостави.

11.35: Избухва сблъсък на брега на езерото Виститис, близо до границата на Литва с Полша и Калининград. Това е северният край на Сувалкския проход, 65-милно тесно място, което е единствената сухопътна граница между трите балтийски държави и останалата част от ЕС.

Литовски и чешки войски отвръщат на огъня на малка партизанска група от неизвестни нападатели. Двама войници от НАТО са убити, а един нападател е заловен. Той твърди, че е проруски настроен литовец, но външният му вид и руският диалект го издават като чеченец – тоест, почти сигурно наемник от Чечня.



11.48: Путин твърди, че руските сили в Калининград са подложени на обстрел от „военнолюбиви литовски бунтовници“ и нарежда инвазия, за да поеме контрола над Сувалкския проход.

Ескадрила от изтребители SU-27 прелита ниско над границата, последвана от два MiG-31, въоръжени с ракети „Кинжал“. Тези самолети са част от 132-ра смесена авиационна дивизия на руската Балтийска флота, поддържана от 689-ти гвардейски изтребителен полк, опериращ от въздушната база Чкаловск. Посланието е недвусмислено: Русия претендира за господство във въздуха.

12.02: Шефът на НАТО Марк Рюте обявява, че се привежда в действие клаузата за колективна отбрана на НАТО, член 5: Литва е член на НАТО и като такава всяка атака срещу нея се счита за атака срещу всички страни от НАТО.

13.26: В подземната зала за брифинги А (Cobra) на кабинета в Уайтхол, главнокомандващият на ВВС сър Ричард Найтън предупреждава сър Киър Стармър, че би било безразсъдно да се използва ВВС, за да се отблъсне противникът и да се спечели въздушно превъзходство над балтийските държави.

Полският президент Карол Навроцки предупреди Русия да не навлиза във въздушното пространство на страната му, но не отправи пряко предизвикателство. Руските противовъздушни сили в Калининград са внушителни, включително системите S-300 и по-модерните S-400 „Growler“.

06:30 GMT: Бойната група „Enhanced Forward Presence“ (eFP) в Рукла, Литва, е подложена на обстрел от руската артилерия. Тази многонационална сила за реагиране, съставена главно от германски войници, заедно с войници от страните от Бенелюкс, Норвегия и Чешката република, е разположена на около 70 мили от Вилнюс.

Нейната роля е да подкрепя литовската механизирана пехотна бригада, но много от тези войници са били изтеглени, за да се борят с наемни бунтовници, които организират бунтове във Вилнюс. Наброяваща около 1700 души, eFP понася повече от 50 жертви, преди да бъде принудена да се оттегли.

09.00: НАТО, западният военен алианс, който от близо 80 години следи за мира в Европа, публично се разпада чрез социалните медии. Президентът Тръмп публикува туит в своя сайт Truth Social: „Говорих с Путин. СТРАХОТЕН телефонен разговор. Литва е провалена държава, нуждае се от стабилност, а там има много руснаци, които трябва да бъдат защитени. Владимир е приятел на Америка и като мен иска мир.“

15.35: Министърът на отбраната на Обединеното кралство Джон Хили докладва на Cobra, че руски танкове са нахлули в покрайнините на Вилнюс преди 30 минути, подкрепени от въздушна огнева мощ.

Затъмнението прави почти невъзможно за литовските сили да окажат съгласувана съпротива. Финландия и Полша са обещали подкрепа, но с Русия, която контролира Сувалкския проход, логистиката на изпращането на подкрепления е почти невъзможна.