Митов за починалия полицай: Колегите няма как да не са преуморени, на приказки от хора от опозицията не бих разчитал

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов с коментар пред журналисти по актуални теми.

"Трябва да си припомняме, че имаме морска граница, която се пази по същия адекватен и добре обезпечен начин, както се пази сухопътната граница, днес учението бе не просто да демонстрира, а граничните полицаи да минат през координация и демонстрация на способностите при задържане на кораби, опитващи се да пренасят наркотици", каза Митов.



Той бе запитан дали полицаите са уморени и недостатъчно обучени във връзка с трагичния инцидент, при който полицай почина на протеста пред НС. "Първо съболезнования към семействата на починалия колега, естествено колегите няма как да не са преуморени, на приказки от хора от опозицията не бих разчитал, те непрекъснато се хващат за какви ли не случаи", каза той.