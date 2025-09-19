  • Instagram
Пловдивчани обръщат играта в "Ергенът" СНИМКИ
Двама пловдивчани влизат в хитовото риалити "Eргенът: Любов в рая", информира Plovdiv24.bg.

Близнаците Атанас и Стефан Куманови, които са разтопили и разбили не едно и две женски сърца, са новите попълнения в любовното реалити.

В последния трейлър на предаването двамата пристъпват прага на предаването и веднага приковават женските погледи.

Куманови са 28 годишни и на този етап работят в сферата на IT сектора. В годините назад Атанас е бил футболист в ПФК Марица 1921, както и юноша на Ботев Пловдив.

Предстои да разберем какво ще се случва за напред.

