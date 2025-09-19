  • Instagram
Мирчев: България има трима премиери

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев с коментар пред журналисти по актуални теми.

"България има трима премиери - един номинален, един на когото много му се иска и един, който е истинският премиер. Първо излезе премиер номер 2 и недоволен от премиер номер 3, но едновременно с това изрази недоволство към премиер номер 1", каза Мирчев.

"Вие знаете, че премиер номер 3 е истинският - голямото Д. Ние ще пуснем въпроси довсички министри в кабинета голямо Д и очакваме отговор колко пъти им се обажда Пеевски", каза още той.

#Ивайло Мирчев

