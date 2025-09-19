Председателят на НСИ получи заплаха за живота си

Председателят на Националния статистически институт (НСИ) Атанас Атанасов обяви, че е получил нова заплаха за живота си. Това се случва преди Народното събрание да разгледа единствената точка в дневния си ред – промени в Закона за статистиката.

Атанасов публикува тревожното съобщение в личния си профил във Facebook, като уточни, че заплахата е изпратена на официалния имейл на институцията. "Тази вечер получих поредната заплаха на официалния имейл като председател на НСИ - Национален статистически институт. Случайно ли е, че в петък в Народното събрание първа точка е гласуване на промяна в Закона за статистиката, която цели да бъде прекратен предсрочно мандатът ми!" – написа той.

Промените в Закона за статистиката са обект на повишено обществено и политическо внимание, тъй като те могат да доведат до предсрочно прекратяване на мандата на председателя на НСИ. Според част от анализаторите, действията на парламента могат да бъдат възприети като опит за политическа намеса в независимостта на статистическите институции.